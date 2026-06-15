Un cântăreț american a murit într-un accident de elicopter. Cine este artistul care s-a stins tragic din viață la doar 32 de ani

Tragedie în lumea muzicii! Un cântăreț american a murit într-un accident de elicopter în Brazilia. Artistul avea doar 32 de ani, iar autoritățile investighează cauzele tragediei.

Destin tragic pentru un cântăreț american. Artistul s-a stins din viață după ce a fost implicat într-un accident de elicopter în Brazilia. | Profimedia Images

Destin tragic pentru un cântăreț american. Artistul s-a stins din viață după ce a fost implicat într-un accident de elicopter în Brazilia.

Un cântăreț american a murit într-un accident de elicopter

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, tragedia s-a produs în apropierea orașului Rio de Janeiro, după ce două elicoptere s-au ciocnit în aer. Autoritățile au confirmat că șase persoane și-au pierdut viața în urma impactului devastator.

Poliția Civilă din Rio de Janeiro a transmis că accidentul a avut loc deasupra unei zone din sud-vestul orașului. Conform primelor date ale anchetei, artistul se afla la bordul unui elicopter împreună cu alte patru persoane, în timp ce cel de-al doilea aparat de zbor era pilotat de o singură persoană.

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O anchetă este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia și cauzele care au dus la coliziunea celor două elicoptere.

Potrivit publicației locale Metrópoles, în elicopterul în care se afla artistul se mai aflau pasagerii Lucas Vignale, Gaspar Prim și Lucas Brito Chaves, precum și pilotul Alexandre Souza. În celălalt elicopter se afla doar pilotul Charles Marsillac.

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Cine este artistul care s-a stins tragic din viață la doar 32 de ani

Oliver Tree a devenit cunoscut încă din adolescență. La doar 17 ani, artistul și-a făcut un nume în industria muzicală colaborând cu artiști consacrați precum Skrillex și Zeds Dead, sub numele de scenă „Tree”. În 2013 a lansat un album independent, după care a luat o pauză pentru a studia tehnologia muzicală.

Succesul internațional a venit odată cu lansarea albumului său de debut în studio, Ugly Is Beautiful, apărut în 2020. Materialul discografic a fost certificat cu discul de aur în Statele Unite, iar piesa Life Goes On a devenit un adevărat fenomen global, obținând certificarea de platină.

Cariera sa a continuat cu lansarea albumelor Cowboy Tears, Alone in a Crowd și Love You Madly Hate You Badly, cel din urmă fiind lansat în aprilie anul acesta. Stilul său nonconformist și aparițiile excentrice l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați artiști ai generației sale.

În momentul tragediei, Oliver Tree avea programate numeroase concerte în întreaga lume. Turneul său urma să înceapă pe 1 iulie, la Lisabona, în Portugalia, și includea spectacole în Statele Unite, Europa, Australia și China.

Moartea artistului a provocat un val de reacții emoționante în mediul online, fanii și colegii de breaslă exprimându-și regretul pentru dispariția prematură a unuia dintre cei mai originali artiști ai ultimilor ani. Artistul avea doar 32 de ani.