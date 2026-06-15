Cum s-a afișat soția lui Gigi Becali la sfințirea bisericii de aproape 10 milioane de euro. Imagini rare cu Luminița și fiica sa

Biserica de aproape 10 milioane de euro construită de Gigi Becali a fost sfințită în Voluntari. La eveniment au participat Luminița Becali, familia patronului FCSB și numeroși invitați, într-un moment emoționant pentru omul de afaceri.

Cum s-a afișat soția lui Gigi Becali la sfințirea bisericii de aproape 10 milioane de euro. Imagini rare cu Luminița Becali și fiica sa cea mare | Hepta

Biserica de aproape 10 milioane de euro a lui Gigi Becali a fost sfințită. Apariție rară a Luminiței Becali și a fiicei sale la eveniment

Un moment important din viața lui Gigi Becali a avut loc în acest weekend, când biserica ridicată de omul de afaceri în Voluntari a fost sfințită. La eveniment au participat sute de credincioși, dar și membrii familiei patronului FCSB, printre care soția sa, Luminița Becali, și fiica cea mare, Teodora Becali.

Cum s-a afișat soția lui Gigi Becali la sfințirea bisericii de aproape 10 milioane de euro

Proiectul, estimat la aproape 10 milioane de euro, reprezintă una dintre cele mai importante investiții realizate de Gigi Becali. Construcția lăcașului de cult a durat mai mulți ani, iar deși biserica a fost acum sfințită și poate găzdui slujbe religioase, lucrările exterioare nu au fost încă finalizate. La momentul ceremoniei, schelele erau încă vizibile pe clădire.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Slujba de sfințire a fost oficiată de Varlaam Ploieșteanul, iar evenimentul a adunat peste 100 de credincioși și numeroși apropiați ai lui Gigi Becali.

Luminița Becali, care apare rar în spațiul public, a atras atenția tuturor celor prezenți. Soția patronului FCSB a participat discret la ceremonie, alături de familie. De asemenea, la eveniment a fost prezentă și Teodora Becali, fiica cea mare a afaceristului, însoțită de soțul său, Mihai Mincu, și de copiii lor.

Citește și: Pe cine vrea Gigi Becali premier. Ce declarații a făcut după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan

Imagini rare cu Luminița și fiica sa

Printre invitați s-au numărat și fostul fotbalist Adrian Iencsi, omul de afaceri Teia Sponte, dar și fostul arbitru Alexandru Tudor, cunoscut pentru relația apropiată pe care o are cu Gigi Becali.

Omul de afaceri a explicat anterior că ceremonia desfășurată acum reprezintă doar o etapă a procesului religios. Târnosirea, considerată ceremonia solemnă de consacrare completă a bisericii, va avea loc peste aproximativ doi ani, după finalizarea tuturor lucrărilor.

„Pe 14 iunie e sfințirea. Dar ea e sfințirea mică. Nu e târnosirea. Se face sfințirea pentru a se face Sfânta Liturghie. Cea mare, târnosirea, va fi făcută peste doi ani”, declara Gigi Becali pentru GSP.

Ideea construirii bisericii datează din anul 2008. Înaintea unui meci disputat de FCSB împotriva echipei Galatasaray în preliminariile Ligii Campionilor, Gigi Becali a promis că va ridica un lăcaș de cult dacă echipa sa va obține calificarea în grupele competiției. După mai bine de un deceniu, promisiunea a prins contur.

Citește și: Gigi Becali a anunțat cui va lăsa întreaga lui avere. Despre ce sumă e vorba

Construcția a început în 2020 și impresionează prin dimensiuni: corpul principal are aproximativ 11 metri înălțime, iar împreună cu crucea ajunge la aproape 40 de metri. Clădirea măsoară 35 de metri lungime, 20 de metri lățime și dispune de un subsol adânc de 3,6 metri.

Pentru Gigi Becali, biserica din Voluntari reprezintă nu doar un proiect de amploare, ci și împlinirea unei promisiuni făcute cu mulți ani în urmă, pe care a considerat-o o datorie de suflet.