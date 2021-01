Florin Dumitrescu de la „Chefi la cuțite” s-a filmat într-o ipostază neașteptată de Revelion! Ce a dezvăluit

Mai mult decât atât, îndrăgitul jurat al emisiunii „Chefi la cuțite” a făcut o dezvăluire neașteptată despre ce a însemnat anul 2020 pentru el și ce lecții a învățat.

citește și: Îți mai amintești de Irina Onescu, primărița din Petriș de la „Chefi la cuțite”? Cum arată și cu ce se ocupă azi

„2020 a fost cum a fost. Nu zic multe, pentru ca am multi prieteni care au suferit tragedii imense, nu vreau nici sa spun ca pentru noi, 2020, a fost anul in care ne-am izolat complet si am invatat sa traim doar noi cu noi. Nu mai zic, pentru ca multi ati trecut prin aceleasi lucruri. Totusi, a fost un an interesant, cu schimbari mari de perspective si nu pot sa ma plang ca a fost un an foarte rau (...). Va doresc tuturor un 2021 asa cum va doriti voi! Sanatate si sa ne vedem cu bine in 2021! @cristinasimadumitrescu #happyfamilytime #revelion2021🎉🎉🎉 #fetelemele #champagne”, a mărturisit acesta.

citește și: Ce face și cu ce se ocupă în prezent Răzvan Babană de la „Chefi la cuțite”! Fanii au fost uimiți

În luna decembrie, sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite” a ajuns la final, desemnându-l câștigător pe Ionuț Belei, cuțitul de aur din echipa lui Sorin Bontea. A fost cel mai lung, dar și cel mai frumos și complex sezon de până acum.

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au fost iar „la cuțite”, în dorința lor de-a demonstra cine este cel mai bun dintre ei. La final, trofeul cel mare în valoare de 30.000 de euro a mers la Ionuț Belei din echipa lui Sorin Bontea.

Acum, cei trei îndrăgiți jurați și-au luat o binemeritată vacanță cu ocazia sărbătorilor de iarnă. pentru cei care nu știu, sezonul 9 „Chefi la cuțite” e în pregătire și se anunță a fi unul de-a dreptul spectaculos.