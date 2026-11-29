O rapperiță din Tijuana, Mexic, a atras toate privirile la Chefi la cuțite cu apariția sa extravagantă. Cine este concurenta și cum a ajuns de la arta performativă la muzică.

O rapperiță din Mexic a apărut mascată în fața juraților de la Chefi la cuțite | Antena 1

O apariție neobișnuită a atras atenția juraților de la Chefi la cuțite. O concurentă venită tocmai din Tijuana, Mexic, s-a prezentat în fața chefilor cu o ținută spectaculoasă și un stil greu de trecut cu vederea. Dincolo de imaginea sa extravagantă, tânăra este artistă și rapperiță. Aceasta a povestit cum a descoperit muzica și cum a trecut de la performance-uri artistice la concerte live.

O rapperiță din Mexic a apărut mascată în fața juraților de la Chefi la cuțite. Cine este concurenta și ce poveste ascunde

O apariție neobișnuită a atras atenția la Chefi la cuțite. O concurentă venită tocmai din Tijuana, Mexic, s-a prezentat în fața juraților cu o ținută extravagantă și o mască ce i-a completat imaginea misterioasă.

Dincolo de apariția sa spectaculoasă, femeia are o poveste interesantă. Este artistă, face muzică rap și a trecut prin mai multe forme de artă înainte să își găsească stilul actual.

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Concurenta a venit în emisiune cu un preparat mexican, iar jurații au fost curioși să afle mai multe despre ea. Discuția a început cu ținuta sa, însă artista a povestit și cum a ajuns să se dedice muzicii.

Cine este concurenta din Mexic care a venit la Chefi la cuțite

Femeia este din Tijuana, un oraș din nordul Mexicului. Încă de la prima apariție, aceasta a atras privirile prin stilul său vestimentar. Întrebată dacă ținuta face parte din imaginea sa artistică, concurenta a confirmat că este artistă și că muzica reprezintă principalul mod prin care se exprimă.

Aceasta le-a povestit juraților că face mai multe lucruri, însă rapul ocupă un loc important în viața sa. A început să compună și să interpreteze muzică în jurul vârstei de 24 de ani, în 2018.

„Fac foarte multe lucruri, dar muzica este principalul meu mijloc de exprimare. Am început să fac muzică pe la 24 de ani, prin 2018. Am început într-un mod foarte intuitiv”, a povestit concurenta.

Înainte de muzică, artista din Mexic făcea performance-uri și sculpturi

Drumul său artistic nu a început direct cu muzica. Înainte să devină rapperiță, concurenta se ocupa de performance-uri artistice și sculptură. Ulterior, a început să folosească propriul corp ca parte a creațiilor sale.

Pentru ea, muzica a venit ca o continuare firească a experiențelor artistice de până atunci. Artista le-a explicat juraților că a trecut de la sculpturi și artă performativă la spectacole în care își folosește corpul ca mijloc de exprimare.

„Înainte să mă dedic muzicii, făceam performance-uri artistice. Simt că aceasta este doar o extensie a practicii mele artistice. Am trecut de la arta performativă și sculpturi la folosirea propriului corp ca un fel de instalație artistică. Iar acum fac și muzică live”, a explicat aceasta.

Ce a spus concurenta despre ținutele sale extravagante

Apariția concurentei nu putea trece neobservată. Unul dintre cei prezenți a fost curios să afle dacă aceasta se îmbracă la fel și în viața de zi cu zi sau dacă ținuta face parte doar din spectacolele sale.

Răspunsul artistei a stârnit zâmbete. Aceasta a spus că alege astfel de apariții atunci când este plătită pentru ele.

„Mă îmbrac așa doar când sunt plătită. Când sunt bani la mijloc, da”, a spus concurenta, cu umor.

Întrebată ce gen de muzică interpretează, femeia a dezvăluit că este rapperiță. Mai mult, aceasta a fost invitată să le cânte ceva celor prezenți și a acceptat provocarea.

„Sunt rapperiță. Da, fac rap”, a spus ea.

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