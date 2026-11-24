Mihaela de la Mireasa a venit la Chefi la cuțite, în sezonul 18, unde a vorbit despre pasiunea de a găti sănătos și sport, însă a povestit și o situație prin care a trecut după ce a terminat liceul, atunci când a vrut să facă parte dintr-o schemă piramidală.
Mihaela de la Mireasa a povestit cum a fost păcălită cu 2.000 de euro
Mihaela și-a adus aminte de momentul în care i-a cerut bani mamei sale pentru a intra într-o afacere în urma căreia i s-au promis câștiguri frumoase. Fosta concurentă de la Mireasa s-a trezit, însă, că a pierdut cei 2.000 de euro.
A existat și un proces, însă nimeni nu și-a recuperat banii. Același lucru s-a întâmplat și în cazul celorlalți oameni care au contribuit cu bani la schema piramidală, aproximativ 80 de persoane.
„Am intrat într-o piramidă și am dat 2.000 de euro, am rugat-o pe mama să îmi dea 2.000 de euro după ce am terminat liceul. Nu la piramidă la Egipt, la o sectă, un om aduce un om, omul ăla aduce încă un om și fiecare câte 2.000 de euro și aveam procent din banii ăia. Da (n.r. că a pierdut banii), au dispărut și ne-am dat cu judecata, n-am câștigat. Toată lumea care era (n.r. a dispărut). Eram undeva 80 de persoane tot oficiul ăla”, a povestit Mihaela, la Chefi la cuțite.
Fosta concurentă de la Mireasa a fost nevoită să plece la muncă, în Rusia, după acel moment
Mihaela a recunoscut că mama ei s-a supărat, la acel moment, având în vedere că de la ea a luat cei 2.000 de euro.
Fosta concurentă a fost nevoită să plece la muncă, în Rusia, după acel moment, unde a lucrat ca promoter.
„Mama s-a supărat maxim, a plecat fata ei pe un an jumătate în Rusia. Am lucrat promoter”, a povestit Mihaela, la Chefi la cuțite.
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