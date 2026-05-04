Jurații Chefi la cuțite intră în cea de-a zecea confruntare culinară. O concurentă vrea să-și părăsească echipa

Jurații Chefi la cuțite intră în cea de-a zecea confruntare culinară. Situație tensionată diseară: o concurentă vrea să-și părăsească echipa

În această seară, de la 20:30, la Chefi la cuțite urmează cea de-a zecea confruntare a echipelor din sezonul 17 – o întrecere care vine pe un teren extrem de problematic. Și asta pentru că data trecută, Chef Richard a folosit o amuletă foarte puternică, făcând un schimb de concurente – a cooptat-o pe Sabina, din echipa lui Chef Orlando, renunțând la Bianca Podosu, concurenta sa, care a intrat astfel în echipa gri și care nu ascunde faptul că îi este foarte greu să se adapteze la această schimbare.

Dar aceasta nu este singura situație sensibilă din echipe. Ionela, o altă concurentă din tabăra bordo, resimte din plin presiunea competiției – iar asta se va vedea mai mult ca oricând în această seară, într-un episod extrem de tensionat.

Situația nu este mai relaxată nici în tabăra verde, condusă de Chef Sautner, care după proba individuală de miercurea trecută, a mai pierdut un om: Anastasiia a fost eliminată din competiție. Și cum, tot săptămâna trecută, Chef Sautner s-a despărțit de Salvatore după provocarea eliminatorie, diseară juratul va alinia la startul celei de-a zecea bătălii... doar trei tunici.

Seara aduce, însă, și un super-avantaj care va motiva echipele: câștigătorul jocului de început îl va putea convoca la bancurile echipei sale pe unul dintre ceilalți trei Chefi, care va fi obligat să gătească pentru adversari. Iar dincolo de tensiunile din echipe, buna dispoziție va fi asigurată de Gașca Zurli, care în această seară vine la degustare.

Cine va câștiga avantajul atât de prețios, care va fi deznodământul situațiilor tensionate, dar și cine va ieși învingător în cea de-a zecea bătălie culinară telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.