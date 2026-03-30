Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Jurații luptă diseară pentru penultima amuletă a sezonului. Se anunță o ediție incendiară

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 30 Martie 2026, 12:33 | Actualizat Luni, 30 Martie 2026, 12:36
Galerie
Cum se vor descurca în bucătărie, ce verdicte se vor mai da în audiții, dar și cine va câștiga amuleta telespectatorii vor descoperi urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30. | Antena 1

În această seară, la Chefi la cuțite se dă bătălia pentru penultima amuletă a sezonului. Chefii vor avea parte de o surpriză usturătoare la capitolul ingredientelor cu care vor fi nevoiți să gătească, iar în ringul audițiilor vor primi oaspeți antrenați să concureze în cele mai dure condiții: Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, dar și Dan Alexa și Gabi Tamaș vin să gătească la Chefi la cuțite. Iar Gabi va fi însoțit de fiica lui, Selena.

Întrecere grea pentru Chefi, diseară: Irina Fodor pune în joc penultima amuletă a sezonului, prin urmare mai sunt doar două șanse pentru schimbări în topul general al punctajelor. Jurizarea va fi făcută de un specialist: Chef Florin Ivan vine la degustarea preparatelor Chefilor, așadar se lasă cu mari emoții în această seară. Dar până atunci, iată cum arată, în acest moment, clasamentul juraților în funcție de care se va decide câți concurenți va avea fiecare în echipă: Chef Richard Abou Zaki ocupă primul loc, cu 48 de puncte, urmat la egalitate de Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner, cu 42 de puncte, iar Chef Orlando Zaharia se situează pe ultima poziție, cu 36 de puncte.

+4
Mai multe fotografii

Cât despre audiții, dincolo de farfuriile pregătite cu mari speranțe de concurenții care-și doresc un loc în echipe, jurații vor avea parte de două întâlniri savuroase diseară. Câștigătorii Asia Express Gabi Tamaș și Dan Alexa intră încrezători în bucătăria Chefi la cuțite, pregătiți să-i cucerească pe jurați cu preparatul lor. Pentru Gabi este și o premieră: va găti alături de fiica sa, Selena. Nu vor lipsi nici finaliștii Asia Express Alexandru Ion și Ștefan Floroaica – așadar, bancurile de lucru vor resimți vibrația concurenței aprige dintr-o finală Asia Express. Cum se vor descurca în bucătărie, ce verdicte se vor mai da în audiții, dar și cine va câștiga amuleta telespectatorii vor descoperi urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30. Mâine, Antena 1 va transmite, de la ora 21:00, meciul de fotbal dintre Slovacia și Naționala României, astfel că săptămâna aceasta se vor difuza doar două ediții Chefi la cuțite, show-ul culinar revenind miercuri, de la 20:30.

Articolul continuă după reclamă
Înapoi la Homepage
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x