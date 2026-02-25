Ce face Simona Urzică după ce ajunge într-o altă țară. Marius Urzică o atenționează când are ocazia: „Vezi că...”

Antena Căutare
Marius Urzică și soția lui, Simona Urzică, au vorbit despre atenția pe care o acordă roamingului atunci când se află în vacanță. De asemenea, concurentul de la Power Couple ține să o atenționeze mereu pe soția lui cu privire la Internetul utilizat într-o altă țară.

Publicat: Miercuri, 25 Februarie 2026, 13:00

Marius și Simona Urzică au reușit să cucereasca simpatia oamenilor de acasă cu parcursul lor de la Power Couple România sezonul 3, dar și cu frumoasa poveste de iubire pe care o trăiesc. Cei doi sunt împreună de 18 ani și au doi copii minunați: un băiat și o fată.

De-a lungul emisiunii, aceștia au demonstrat că formează un cuplu puternic și stabil. Sportivul și soția lui au trecut prin multe probe dificile, făcând față celor mai neașteptate provocări și ajungând până în ultima etapă a competiției.

Aceștia au arătat că sunt mai hotărâți ca niciodată să pună mâna pe marele premiu al reality show-ului. Nimic nu le-a stat în cale până acum, iar acest lucru le-a dat și mai multă încredere în forțele proprii.

De asemenea, Marius și Simona Urzică nu ezită să ofere informații despre căsnicia lor atunci când nu se află sub presiunea misiunilor. În ediția de marți din Power Couple România sezonul 3, de pe 24 februarie 2026, aceștia au discutat despre un subiect controversat în emisiune: roamingul.

Cum reușesc Marius Urzică și soția lui, Simona Urzică, să nu rămână fără roaming atunci când sunt într-o altă țară

Întrebați despre cine este mai atent la roaming atunci când se află într-o altă țară, sportivul și partenera lui au oferit răspunsuri directe și sincere. Se pare că Marius Urzică are grijă să nu rămână fără internet în vacanță.

De asemenea, concurentul a mai scos la iveală un detaliu neștiut despre soția lui. Primul lucru pe care îl face Simona Urzică după ce ajunge într-o nouă destinație este să își anunțe apropiații că totul este bine.

„Comunică foarte mult și vrea să-i asigure pe toți că am ajuns cu bine oriunde am fi sau că suntem bine. Eu mă bazez pe ea și o mai atenționez din când în când: „Vezi că suntem în roaming””, a spus Marius Urzică.

În relația Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, lucrurile stau complet diferit. Gimnasta este cea care îl atenționează pe soțul ei cu privire la roamingul consumat în vacanță.

„Nu țipă, dar e mai atentă! Eu nu-mi imaginez, ca acasă! Dar uneori îmi zice să mă loghez la WIFI”, a punctat actorul.

„Eu îți dau un sfat. Dacă vrei să-l urmezi, bine. Dacă nu, mai mult net pentru mine”, a fost reacția Sandrei Izbașa.

