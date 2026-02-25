MIreasa, sezon 13. Claudia, cu ochii în lacrimi după ce s-a simțit jignită de Daniel: „Pentru mine e deranjant...”

Claudia și Daniel au avut parte de primele neînțelegeri în cuplu. Fata s-a simțit jignită de iubitul ei și a avut o reacție vulcanică. Cei doi au oferit explicații despre situația lor, în emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, de pe 24 februarie 2026.

Concurenți Mireasa au avut o sesiune de yoga, unde băiatul întins pe spate a trebuit să o susțină pe fată în aer, ținându-i picioarele pe șolduri. Daniel, iubitul Claudiei, a spus: „Dacă știam, alegeam pe altcineva. Nu e ca și când ai 50 de kilograme”. Aceste cuvinte au deranjat-o pe fată. Ulterior, Daniel i-a explicat acesteia că ar fi ales pe cineva să poată câștiga, dar ar fi vrut să meargă cu ea la date. „M-ai făcut grasă, cum ar fi. Pe bune că m-ai supărat”, a spus Claudia.

Claudia, cu ochii în lacrimi după ce s-a simțit jignită de Daniel: „Persoanele îmi zic că arăt și merg ca un bărbat”. Cum a reacționat băiatul după ce și-a văzut iubita plângând

„Mi-am dat seama că și eu am greșit, dar ea folosește niște cuvinte care mie îmi transmit că ea s-ar putea să ia o decizie astfel încât să termină totul. Îmi dă de înțeles că vrea să pună punct”, a spus Daniel la Mireasa, Capriciile Iubirii.

„Eu vreau să spun că am reacționat așa pentru că eu m-am deschis față de el. Eu nu mă deschid atât de ușor și pe mine m-a deranjat foarte tare ce a spus. Pentru mine e deranjant pentru că afară toate persoanele îmi zic că arăt și că merg ca un bărbat. M-a deranjat”, a spus Claudia cu lacrimi în ochi.

„Înțeleg ce zice ea, dar am spus 2 cuvinte și ea a intervenit”, a spus Daniel după ce și-a văzut iubita în lacrimi.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Fanii emisiunii își pot vota favoriții pe mireasa.a1.ro, în Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272. De asemena, fanii Mireasa îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, pe canalele LIVE din AntenaPLAY Mireasa și Mireasa+.

