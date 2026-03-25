Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, a început stagiul la Retroscena, alături de Chef Richard Abou Zaki

Luca Zvaleni urmează stagiul de o lună în Italia, la Retroscena, restaurantul cu o stea Michelin al lui Chef Richard Abou Zaki – stagiu primit ca parte din premiul cel mare, după ce a triumfat în finala sezonului 16 Chefi la cuțite.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 25 Martie 2026, 14:41 | Actualizat Miercuri, 25 Martie 2026, 14:45
„Sunt la Retroscena și, în sfârșit, descopăr identitatea culinară a Chef-ului Richard!”, a declarat emoționat Luca Zvaleni.

„În preparatele sale există o poveste clară despre teritoriu, regăsești gusturile zonei. Îmi place foarte mult stilul lui: aciditatea și amăreala sunt foarte evidențiate, dar perfect echilibrate în farfurii. Ideile și combinațiile lui m-au fascinat — în spatele fiecărui preparat există mult studiu și multă muncă, iar acest lucru se simte!

Sunt fericit să fac acest stagiu, pentru că învăț tehnici noi și descopăr arome diferite, iar această dezvoltare este foarte importantă pentru un bucătar în devenire! Vreau să îi mulțumesc Chef-ului Richard, pentru că mă ajută cu adevărat să învăț lucruri noi, dar și echipei care m-a primit ca pe un nou membru al familiei!”, a spus Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite.

„Sunt fericit să pot împărtăși din experiența mea în bucătărie unui om cum este Luca – un tânăr pe care talentul și voința l-au dus atât de departe, un tânăr în care am regăsit pasiunea care mi-a dat și mie aripi. Eu și Luca am alcătuit echipa câștigătoare în sezonul 16, iar reîntâlnirea noastră la Retroscena îmi aduce o mare împlinire sufletească”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

Și în sezonul 17 Chefi la cuțite, care se difuzează de luni până miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și AntenaPLAY, câștigătorul show-ului culinar va urma un stagiu de o lună la Retroscena, restaurantul cu o stea Michelin al lui Chef Richard Abou Zaki, ca parte din marele premiu.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰




Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
