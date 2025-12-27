Câte ore lucrează Luca Zvaleni într-un restaurant cu trei stele Michelin la Monaco. Ce a dezvăluit câștigătorul Chefi la cuțite

Luca Zvaleni este câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite. Tânărul ambițios are o experiență vastă în arta culinară, iar în spatele profesionalismului său se află multe ore de muncă.

La doar 26 de ani, Luca Zvaleni lucrează într-un restaurant cu trei stele Michelin la Monaco | Antena 1

Sezonul 16 Chefi la cuțite și-a desemnat câștigătorul chiar pe 24 decembrie 2025, în Ajunul Crăciunului. Cel care a plecat acasă cu premiul în valoare de 30.000 de euro și un stagiu la Retroscena a fost Luca Zvaleni, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki.

În competiția show-ului culinar, tânărul a demonstrat tuturor că este o persoană perfecționistă și ambițioasă. Chefii au fost impresionați peste măsură de talentul său, dar și de cariera pe care și-a construit-o în acest domeniu.

La doar 26 de ani, Luca Zvaleni lucrează într-un restaurant cu trei stele Michelin la Monaco. Deși are părinți români originari din Satu Mare, tânărul s-a născut la Roma. Mai mult, acesta și-a trăit toată viața în Italia.

Citește și: Cine e Luca Francesco Zvaleni, cuțitul de aur al lui chef Richard. Ce studii are și cu cine a lucrat până în prezent concurentul

Articolul continuă după reclamă

Pasiunea pentru bucătărie a început de la vârsta de 12 - 13 ani pentru câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite. La vârsta de 16 ani, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki a reușit o performanță neașteptată. Acesta a călcat pentru prima oară într-un restaurant cu o stea Michelin.

Câte ore lucrează Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, într-un restaurant cu trei stele Michelin

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Luca Zvaleni și-a dedicat întreaga viață carierei sale de bucătar. În prezent, acesta își trăiește visul, lucrând pentru un restaurant cu trei stele Michelin din Monaco.

Într-un interviu de pe TikTok, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite a vorbit despre câte ore muncește într-o astfel de locație exclusivistă. Se pare că tânărul face sacrificii uriașe pentru profesia sa. Cel mai dificil îi este să stea departe de familie.

„Nu știu dacă e legal să spun câte ore lucrez. Între 12 și uneori și 14 ore, dar mie nu îmi este greu. Mi-e greu să stau departe de familie, dar să lucrez îmi place foarte mult”, a povestit Luca Zvaleni.

De asemenea, Luca Zvaleni a făcut o confesiune care a surprins pe toată lumea. Tânărul nu a crezut niciodată că va ajunge atât de departe la vârsta de doar 25 de ani, fiind mândru de întregul său parcurs.

Citește și: Interviu Luca Zvaleni. Ce va face câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite cu marele premiu: „Am plănuit multe”

„În veci nu m-aș fi gândit să fiu aici la 25 de ani. Să lucrezi la Alain Ducasse, la trei stele Michelin… cine s-ar fi gândit?! Eu niciodată”, a mai spus acesta pe TikTok.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Un lucru este cert, Luca Zvaleni este foarte fericit cu ceea ce face. Pentru a-și vedea visul devenit realitate, tânărul muncește până la 14 ore în bucătărie. De-a lungul timpului, acestuia i-a fost cel mai greu să își stăpânească dorul de cei dragi lui.