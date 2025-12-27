Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Câte ore lucrează Luca Zvaleni într-un restaurant cu trei stele Michelin la Monaco. Ce a dezvăluit câștigătorul Chefi la cuțite

Câte ore lucrează Luca Zvaleni într-un restaurant cu trei stele Michelin la Monaco. Ce a dezvăluit câștigătorul Chefi la cuțite

Luca Zvaleni este câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite. Tânărul ambițios are o experiență vastă în arta culinară, iar în spatele profesionalismului său se află multe ore de muncă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 27 Decembrie 2025, 18:00 | Actualizat Sambata, 27 Decembrie 2025, 18:02
Galerie
La doar 26 de ani, Luca Zvaleni lucrează într-un restaurant cu trei stele Michelin la Monaco | Antena 1

Sezonul 16 Chefi la cuțite și-a desemnat câștigătorul chiar pe 24 decembrie 2025, în Ajunul Crăciunului. Cel care a plecat acasă cu premiul în valoare de 30.000 de euro și un stagiu la Retroscena a fost Luca Zvaleni, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki.

În competiția show-ului culinar, tânărul a demonstrat tuturor că este o persoană perfecționistă și ambițioasă. Chefii au fost impresionați peste măsură de talentul său, dar și de cariera pe care și-a construit-o în acest domeniu.

La doar 26 de ani, Luca Zvaleni lucrează într-un restaurant cu trei stele Michelin la Monaco. Deși are părinți români originari din Satu Mare, tânărul s-a născut la Roma. Mai mult, acesta și-a trăit toată viața în Italia.

Citește și: Cine e Luca Francesco Zvaleni, cuțitul de aur al lui chef Richard. Ce studii are și cu cine a lucrat până în prezent concurentul

Articolul continuă după reclamă

Pasiunea pentru bucătărie a început de la vârsta de 12 - 13 ani pentru câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite. La vârsta de 16 ani, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki a reușit o performanță neașteptată. Acesta a călcat pentru prima oară într-un restaurant cu o stea Michelin.

Câte ore lucrează Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, într-un restaurant cu trei stele Michelin

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Luca Zvaleni și-a dedicat întreaga viață carierei sale de bucătar. În prezent, acesta își trăiește visul, lucrând pentru un restaurant cu trei stele Michelin din Monaco.

Într-un interviu de pe TikTok, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite a vorbit despre câte ore muncește într-o astfel de locație exclusivistă. Se pare că tânărul face sacrificii uriașe pentru profesia sa. Cel mai dificil îi este să stea departe de familie.

„Nu știu dacă e legal să spun câte ore lucrez. Între 12 și uneori și 14 ore, dar mie nu îmi este greu. Mi-e greu să stau departe de familie, dar să lucrez îmi place foarte mult”, a povestit Luca Zvaleni.

De asemenea, Luca Zvaleni a făcut o confesiune care a surprins pe toată lumea. Tânărul nu a crezut niciodată că va ajunge atât de departe la vârsta de doar 25 de ani, fiind mândru de întregul său parcurs.

Citește și: Interviu Luca Zvaleni. Ce va face câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite cu marele premiu: „Am plănuit multe”

„În veci nu m-aș fi gândit să fiu aici la 25 de ani. Să lucrezi la Alain Ducasse, la trei stele Michelin… cine s-ar fi gândit?! Eu niciodată”, a mai spus acesta pe TikTok.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Colaj cu Luca Zvaleni și chef Richard Abou Zaki, la Chefi la cuțite
+8
Mai multe fotografii

Un lucru este cert, Luca Zvaleni este foarte fericit cu ceea ce face. Pentru a-și vedea visul devenit realitate, tânărul muncește până la 14 ore în bucătărie. De-a lungul timpului, acestuia i-a fost cel mai greu să își stăpânească dorul de cei dragi lui.

Mesajul emoționant al lui Chef Ștefan Popescu pentru fiul său cel mare cu ocazia zilei onomastice. Cât de bine seamănă c...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români
Observatornews.ro Cea mai geroasă dimineaţă din an. Temperaturile au scăzut până la minus 12 grade: "A îngheţat parbrizul" Cea mai geroasă dimineaţă din an. Temperaturile au scăzut până la minus 12 grade: "A îngheţat parbrizul"
Antena 3 Bulgaria trece la moneda euro de la 1 ianuarie: primele kituri de 10 euro s-au vândut cu 20 de euro Bulgaria trece la moneda euro de la 1 ianuarie: primele kituri de 10 euro s-au vândut cu 20 de euro

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Mesajul emoționant al lui Chef Ștefan Popescu pentru fiul său cel mare cu ocazia zilei onomastice. Cât de bine seamănă cei doi
Mesajul emoționant al lui Chef Ștefan Popescu pentru fiul său cel mare cu ocazia zilei onomastice. Cât de bine...
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la admiratori de Crăciun. Copiii Familiei Regale urmează un protocol strict
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la... Catine.ro
Cum comentează Sergiu Deac imaginile cu Tal Berkovich. Ce spune despre legătura dintre ei
Cum comentează Sergiu Deac imaginile cu Tal Berkovich. Ce spune despre legătura dintre ei
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile”
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima... Elle
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară HelloTaste.ro
Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți
Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume Jurnalul
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit Observator
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard MediCOOL
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x