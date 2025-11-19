Cine e Luca Francesco Zvaleni, cuțitul de aur al lui chef Richard. Ce studii are și cu cine a lucrat până în prezent concurentul

Noul sezon Chefi la cuțite a adus în fața telespectatorilor unul dintre cei mai promițători concurenți din istoria competiției: Luca Francesco Zvaleni, tânărul de 26 de ani care a reușit să-i cucerească pe chefi cu talentul său culinar.

Luca a obținut nu unul, ci trei cuțite de aur, însă alegerea lui finală a fost pentru chef Richard Abou Zaki, cel care i-a promis că îl va ajuta să ajungă la marele premiu, în finală.

Cine este Luca Francesco Zvaleni și de unde vine pasiunea sa pentru gătit. A primit cuțitul de aur de la chef Richard

Luca s-a născut în Roma din părinți români originari din Satu Mare. A trăit aproape toată viața în Italia, însă destinul său culinar l-a purtat rapid către una dintre cele mai competitive piețe gastronomice din lume: Franța. Mutat pe Coasta de Azur, tânărul a decis încă de foarte mic că vrea să-și construiască o carieră în fine dining.

„Prima mea interacțiune cu bucătăria a fost la 12-13 ani. Bucătăria e un act de iubire”, a mărturisit el în platou, de față cu jurații.

Drumul nu a fost unul obișnuit. La doar 16 ani, Luca a pășit pentru prima dată într-un restaurant cu stea Michelin, un vis pentru orice tânăr aflat la început de drum. A urmat o școală publică cu profil gastronomic în Italia, iar mai târziu a început să lucreze în restaurante de top din Franța, unde a învățat disciplina, rigoarea și eleganța specifică bucătăriei franțuzești.

Unde lucrează Luca Francesco Zvaleni. Are experiență în restaurante cu 3 stele Michelin

Astăzi, Luca locuiește în Monaco și lucrează într-un restaurant cu 3 stele Michelin, adică în liga celor mai buni bucătari ai lumii. Este chef de secție (chef de partie), un rol important într-o bucătărie de fine dining, unde perfecțiunea și precizia sunt obligatorii.

Concurentul recunoaște că unul dintre marile sale visuri profesionale a fost să ajungă să lucreze pentru Alain Ducasse, unul dintre cei mai renumiți chefi ai lumii, cu numeroase stele Michelin în palmares.

Citește și: Chefi la cuțite, 19 noiembrie 2025. Cine a câștigat amuleta din această seară. Cu ce avantaj a venit ea și ce au gătit chefii

„Visul meu a fost să lucrez la Alain Ducasse… Prima întâlnire cu Ducasse a fost la Parma, unde lucram înainte”, a spus Luca cu emoție.

Preparatul care i-a cucerit pe chefi la Chefi la cuțite, în ediția din 19 noiembrie 2025

La preselecții, Luca a adus o farfurie rafinată: Seabass cu sparanghel și citrice, un preparat ce reflectă perfect influențele gastronomiei franțuzești moderne. Încă de la prima îmbucătură, chefii au înțeles că au în față un profesionist adevărat.

Chef Richard, cunoscut pentru exigența lui, a fost profund impresionat:

„Știți că mie nu-mi place sparanghelul verde, dar aici îmi place crocănțimea. E o farfurie fină”, a afirmat el, vizibil surprins.

Bătaie pe cuțitul de aur – toți chefi l-au vrut în echipa lor

Concurentul a declanșat un moment rar în istoria emisiunii. Chef Alexandru Sautner a fost primul care a oferit cuțitul de aur:

„Ești un băiat extraordinar de umil, profesionist. Ești exact ce-mi doresc eu într-o echipă, tu îți știi valoarea, ține cont că ți-am dat primul cuțitul de aur, semănăm amândoi. Poți fi fiul meu, pot să te ghidez în viață sau măcar în acest show”, spune chef Alexandru Sautner.

La scurt timp, chef Ștefan Popescu și chef Richard au pus și ei cuțitele de aur pe masă. Chef Orlando Zaharia a mărturisit că, dacă ar mai fi avut cuțitul de aur, i l-ar fi oferit și el.

„Luca, am visat un concurent ca tine și poate de aceea nu am dat până acum cuțitul de aur. Am fost rezervat. Eu țin super mult la acest cuțit. Nu cred că contează cine a dat primul cuțitul de aur, ascultând povestea ta, chiar mi-am regăsit povestea și am avut piele de găină. Cu mine semeni la tot restul, toată povestea”, spune chef Richard.

Citește și: Chefi la cuțite, 17 noiembrie 2025. Ce chef a câștigat amuleta de azi și ce avantaj a primit în battle-uri

„Luca, am și eu ochii verzi, eu pot să-ți fiu și frate și tată, eu am fost impresionat de parcursul tău. Când ți-am văzut farfuria am zis că ești fabulos”, spune chef Ștefan Popescu.

În fața atâtor propuneri, Luca a trebuit să aleagă. Iar alegerea lui a fost clară: chef Richard.

„Eu deja am o preferință din vechile sezoane. Merg pe calea dificilă… O să facem o limbă a noastră!”, a spus Luca, explicând decizia către chef Richard.

Chef Richard a izbucnit în fericire, l-a luat în brațe și l-a dus imediat să îi cunoască pe părinții săi.

Emisiunea Chefi la cuțite sezonul 16 se difuzează duminică (ora 20:00) și luni, marți și miercuri (ora 20:30). Nu uita că poți oricând să urmărești toate sezoanele Chefi la cuțite pe AntenaPLAY!