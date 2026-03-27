Premieră Chefi la cuțite: doi câștigători ai show-ului culinar au gătit cu Chef Richard Abou Zaki la un eveniment la Retroscena

Seară spectaculoasă în Italia, la Retroscena, restaurantul cu o stea Michelin al lui Chef Richard Abou Zaki.

Juratul Chefi la cuțite a organizat un eveniment special, cu un tasting menu pe care l-a creat exclusiv pentru această ocazie, avându-i alături de el pe Claudiu Gherguț, câștigătorul sezonului 15 Chefi la cuțite, și Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 al show-ului culinar.

Premieră Chefi la cuțite

Evenimentul, organizat anual de către Chef Richard Abou Zaki la Retroscena, reunește invitați speciali, iar de data aceasta a marcat și o premieră Chefi la cuțite, Claudiu și Luca, doi dintre câștigătorii show-ului culinar gătind alături de jurat pentru acest prilej. Astfel, dacă Claudiu face parte din echipa Retroscena, Luca se află în timpul stagiului la restaurantul lui Chef Richard, primit ca parte a premiului la câștigarea sezonului 16. Farfuriile spectaculoase din meniul care a dus arta gastronomiei la cel mai înalt nivel au fost acompaniate de vinuri exclusiviste, cu o vechime de 30 de ani. ”A fost o seară incredibilă și m-am bucurat mult să-i am alături pe Claudiu și Luca. Le mulțumesc lor și întregii mele echipe, sufletul acestei manifestări memorabile care demonstrează încă o data că fine dining-ul este emoție, conexiune, poveste. Este zâmbetul care rămâne și după ce întregul preparat a fost savurat!”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.