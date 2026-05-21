Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Premieră istorică la Chefi la cuțite: Chef-ul cu 3 stele Michelin Mauro Uliassi vine la jurizare, în Semifinala sezonului 17

Premieră istorică la Chefi la cuțite: Chef-ul cu 3 stele Michelin Mauro Uliassi vine la jurizare, în Semifinala sezonului 17

Spectaculosul sezon 17 Chefi la cuțite aduce o premieră în lumea show-urilor culinare din România: unul dintre cei mai apreciați și influenți Chefi din lume, Mauro Uliassi vine la jurizare în Semifinală.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 21 Mai 2026, 14:16 | Actualizat Joi, 21 Mai 2026, 14:17
Galerie
Premieră istorică la Chefi la cuțite: Chef-ul cu 3 stele Michelin Mauro Uliassi vine la jurizare, în Semifinala sezonului 17 | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Astfel, pentru prima dată un Chef cu trei stele Michelin scrie istorie la Chefi la cuțite, marcând un moment memorabil care vorbește despre noul nivel al artei gastronomice promovate de show-ul culinar.

Îmbinând tehnicile avant-garde cu aromele tradiționale, Chef Uliassi și-a construit succesul în lumea culinară pe un talent nativ, dar și pe neobosita curiozitate de a experimenta și cerceta alături de echipa sa tot ce ține de istoria, profunzimile și dezvoltarea artei culinare, în cadrul Uliassi Lab, devenit parte integrantă din brandul său personal.

Azi, numele său este sinonim cu excelența, restaurantul Uliassi deținând trei stele Michelin. Chef Mauro a obținut prima sa stea Michelin în 1994, cea de-a doua a venit în 2008, urmată de cea de-a treia în 2018. Centrat pe combinații inovatoare între carne și pește, restaurantul său din Senigallia a avut, începând din 2019, o prezență constantă în topul celor mai bune restaurante din lume (The World’s 50 Best Restaurants), în 2022 ocupând locul 12.

Numit Chef-ului Anului de mai multe ori în Italia, Chef Uliassi a fost totodată votat constant în topul The Best Chef Awards, platforma gastronomică globală de elită.

Articolul continuă după reclamă

Lunea viitoare, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Chef Mauro Uliassi va putea fi urmărit în Semifinala sezonului 17 Chefi la cuțite, alături de Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu.

Record de audiență cu ediția Chefi la cuțite de ieri, care a stabilit semifinaliștii...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani şi 8 luni de închisoare Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani şi 8 luni de închisoare
Observatornews.ro Salarii de peste 8.000 de euro pe lună într-o ţară mică din Europa. Se caută şi angajaţi români Salarii de peste 8.000 de euro pe lună într-o ţară mică din Europa. Se caută şi angajaţi români
Antena 3 Doi soți și-au construit cu 1,2 milioane de euro casa visurilor lor. Când a fost gata, au fost obligați să o demoleze Doi soți și-au construit cu 1,2 milioane de euro casa visurilor lor. Când a fost gata, au fost obligați să o demoleze
Comentarii


Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Chefi la cuțite, 20 mai 2026. Cine sunt semifinaliștii sezonului. Irina a surprins concurenții cu un loc în plus în semifinală
Chefi la cuțite, 20 mai 2026. Cine sunt semifinaliștii sezonului. Irina a surprins concurenții cu un loc în plus...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Chefi la cuțite, 20 mai 2026. Degustarea care i-a lăsat pe chefi fără cuvinte. Farfuria din care s-au „bătut
Chefi la cuțite, 20 mai 2026. Degustarea care i-a lăsat pe chefi fără cuvinte. Farfuria din care s-au „bătut"...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Vladimir Putin şi-a anulat conferinţa de presă şi a plecat supărat din China. Care este motivul deciziei sale
Vladimir Putin şi-a anulat conferinţa de presă şi a plecat supărat din China. Care este motivul deciziei sale Antena3.ro
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat useit
Declarația neașteptată a lui Sorin Grindeanu! „Apreciez faptul că Nicușor Dan încearcă să găsească soluții!“
Declarația neașteptată a lui Sorin Grindeanu! „Apreciez faptul că Nicușor Dan încearcă să găsească... BZI
Tezaurul de viață și de moarte al României, ținut într-un fost grajd de porci
Tezaurul de viață și de moarte al României, ținut într-un fost grajd de porci Jurnalul
Elena Ionescu, îndrăgostită nebunește de un fotbalist cu 13 ani mai tânăr. Imagini intime la piscină cu iubitul și fiul ei
Elena Ionescu, îndrăgostită nebunește de un fotbalist cu 13 ani mai tânăr. Imagini intime la piscină cu... Kudika
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul... Redactia.ro
Salarii de peste 8.000 de euro pe lună într-o ţară mică din Europa. Se caută şi angajaţi români
Salarii de peste 8.000 de euro pe lună într-o ţară mică din Europa. Se caută şi angajaţi români Observator
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome 
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome  MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x