Record de audiență cu ediția Chefi la cuțite de ieri, care a stabilit semifinaliștii

Tunicile bej, conduse de Chef Ștefan, au intrat primele în Semifinală, câștigând ultimul battle.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 21 Mai 2026, 12:54 | Actualizat Joi, 21 Mai 2026, 12:55
Ediție încărcată de adrenalină, ieri seară, la Chefi la cuțite: în bucătăria show-ului culinar s-a desfășurat ultima confruntare a echipelor din sezonul 17! Tunicile bej, conduse de Chef Ștefan, au obținut o frumoasă victorie, care le-a trimis direct în Semifinală. Astfel, Radu Beleț, Ștefan Turian și Alex Sazabo au fost primii semifinaliști într-o ediție Chefi la cuțite care s-a impus ca lider detașat de audiență pe toate segmentele de public, inclusiv la nivelul întregii țări.

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:30 – 00:02, ediția de ieri Chefi la cuțite a înregistrat un record de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând 6.5 puncte de rating și 28.6% cotă de piață (momentul de final de ediție a depășit 44% share, aproape jumătate din piața TV), în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.4 puncte de rating și 19.4% cotă de piață.

Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 7.0 puncte de rating și 22.9% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.4 puncte de rating și 14.5% cotă de piață.

La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 6.2 rating și 20.5% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 5 puncte de rating și 16.4% cotă de piață. În minutul de aur 21:53, peste 1,3 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Seară decisivă, ieri la Chefi la cuțite: ultima confruntare culinară a echipelor din sezonul 17 a stabilit primii semifinaliști. Echipa câștigătoare – cea bej, condusă de Chef Ștefan, a intrat integral în Semifinală, după o sesiune de gătit îngreunată de nu mai puțin de trei amulete aruncate-n joc. Seara a culminat cu proba individuală în funcție de care s-au stabilit restul semifinaliștilor.

A fost o provocare cu mai multe punctaje maxime: Marina Luca, din echipa verde, Alex Dodoaia din echipa bordo și Vladimir din echipa gri au obținut 20 de puncte, iar Sabina de la tunicile bordo, dar și Pita, din echipa lui Chef Orlando au luat 18 puncte.

În urma provocării eliminatorii, Rareș Vintileanu a părăsit competiția – astfel, Chef Sautner are în Semifinală un singur reprezentant, pe Marina Luca, cuțitul lui de aur. Semifinaliștii lui Chef Orlando sunt Pita Said și Vladimir Andrei Popa, în vreme ce Chef Richard mizează în Semifinală pe Alex Dodoaia, cuțitul lui de aur, Sabina Șopterean, Andreea Nedelcu și Samuel Cernea.

Cu toții se vor alinia la bancurile de lucru lunea viitoare, de la ora 20:30, pentru cursa fantastică a Semifinalei sezonului 17 – urmând ca marți să se desfășoare Marea Finală, iar miercuri să înceapă edițiile speciale dedicate copiilor pasionați de gătit, Chefi la cuțite – Viitorul are gust.

