Roxana Blenche, fosta finalistă de la Chefi la cuțite, a devenit mamă pentru a doua oară! Ce coincidență a pățit vedeta

Roxana Blenche, fostă finalistă a emisiunii Chefi la cuțite și protagonistă în show-ul Hello Chef alături de Chef Samuel Le Torriellec, a devenit mamă pentru a doua oară! Descoperă prin ce coincidență a trecut vedeta.

Chef Roxana Blenche are toate motivele de mândrie, fiindcă a devenit mamă pentru a doua oară! Fosta finalistă de la emisiunea Chefi la cuțite a adus pe lume al doilea copil al său luni, pe 6 aprilie 2026. Vestea a fost însoțită și de o dezvăluire surprinzătoare. Vedeta a explicat astfel ce coincidență a trăit recent. Descoperă mai multe detalii despre acest subiect în rândurile de mai jos.

Roxana Blenche și soțul ei, Cătălin Bucur, au toate motivele de bucurie fiindcă au devenit părinți pentru a doua oară. Cei doi au acum două fiice de care sunt extrem de mândri, după ce familia lor s-a mărit recent.

Vestea a fost dată chiar de către Chef Roxana Blenche, fostă finalistă a emisiunii Chefi la cuțite și protagonistă în show-ul Hello Chef alături de Chef Samuel Le Torriellec, de la antena 1. Vedeta a născut luni, pe 6 aprilie 2026 și fericitul moment a fost anunțat în mediul online prin intermediul unui mesaj transmis pe Instagram: „A venit Ava pe lume! Acum avem 2 prințese frumoase, Cătălin Bucur. Vă iubesc!”.

Ulterior, marți, pe 7 aprilie 2026, Roxana Blenche a transmis următorul mesaj, tot pe pagina sa oficială de Instagram: „Ieri a venit Ava pe lume. Astăzi este ziua mea. Evenimentele continuă!”.

Practic, vedeta a trăit o frumoasă coincidență odată cu nașterea celui de-al doilea copil: a născut un „cadou” frumos cu puțin timp înainte de ziua ei, așa că s-ar putea spune că are un dublu motiv de bucurie! În plus, nașterea s-a întâmplat în Săptămâna Mare și, în credința creștină, cei născuți în această săptămână au parte de binecuvântare și noroc în viață.

Mai mult decât atât, cu scurt timp în urmă, Roxana Blenche și Cătălin Bucur au sărbătorit faptul că Olivia a împlinit vârsta de 3 ani.

„La mulți ani, iubirea noastră 🎂🎂 Mami și tati te iubesc enorm!! 🍥 3 anișori 🎂🎂❤️”, a fost mesajul transmis la finalul lunii martie de către cei doi mândri părinți.

Roxana Blenche a devenit cunoscută publicului în anul 2020, odată cu participarea sa la emisiunea Chefi la cuțite. Ea a devenit finalistă în sezonul 8 alături de Maria Șandru și Ionuț Belei. Ulterior, pe Chef Roxana Blenche am putut să o vedem ca protagonistă a show-ului Hello Chef alături de Chef Samuel Le Torrielliec, dar și în producția BeautiFood. De asemenea, aceasta a participat alături de soțul ei în primul sezon al emisiunii Power Couple, de la Antena 1.