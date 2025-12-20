Rețeta delicioasă și rapidă de savarine a lui Chef Roxana Blenche. Care e ingredientul secret al desertului copilăriei

Iată o rețetă extrem de delicioasă de savarine însiropate cu frișcă proaspătă și dulceață de măceșe care îi va face pe invitații tăi să mai ceară o porție.

Aromate, pufoase și însiropate, aceste savarine sunt perfecte atât pentru ocaziile speciale, cât și pentru întâlnirile de weekend cu familia. | Antena 1 & Instagram

Savarinele, desertul copilăriei, se fac mai simplu decât crezi și te vei putea bucura de gustul autentic chiar la tine acasă. Cu aromă intensă de rom, frișcă pufoasă și dulceața preferată, aceste savarine vor fi pe placul tuturor celor invitați la masă.

Iată o rețetă simplă și extrem de delicioasă de savarine a lui Chef Roxana Blenche care va aduce bucurie întregii familii. Aromate, pufoase și însiropate, aceste savarine sunt perfecte atât pentru ocaziile speciale, cât și pentru întâlnirile de weekend cu familia.

Rețeta rapidă și delicioasă de savarine a lui Chef Roxana Blenche

Ingrediente - Rețeta rapidă și delicioasă de savarine a lui Chef Roxana Blenche

Pentru aluat

200 gr făină

30 gr zahăr

3 ouă

un praf de sare

o esență de vanilie

20 gr drojdie proaspătă

puțin unt moale pentru uns formele

Pentru sirop

300 gr zahăr

500 ml apă

100 ml rom

Pentru decor

500 ml frișcă lichidă

dulceață de măceșe

Mod de preparare - Rețeta rapidă și delicioasă de savarine a lui Chef Roxana Blenche

Începem prin a pune făină într-un bol, adăugăm 30 gr zahăr, cele 3 ouă, un praf de sare, esența de vanilie și drojdia proaspătă. Mixăm toate aceste ingrediente cu ajutorul unui mixer. După ce amestecul e omogen, adăugăm 3 linguri de apă și mai mixăm compoziția pentru încă 5 minute și lăsăm aluatul la dospit pentru o oră.

Între timp pregătim formele pe care le ungem cu unt și le tapetăm cu făină. Așezăm aluatul cu lingura în formele de coșulețe și le dăm la cuptor pentru 30 minute la 170 grade.

Pentru a face siropul, punem 150 gr de zahăr în tigaie la topit până se face caramel și cum prinde culoare, adăugăm imediat 500 ml apă deasupra lui, apoi încă 150 gr de zahăr și 100 ml de rom. Lăsăm la răcit siropul și apoi scufundăm fiecare savarină în sirop și le așezăm pe o tavă.

Între timp, batem și frișca cu mixerul, apoi tăiem savarinele și cu un posh umplem fiecare savarină cu frișcă. Deasupra pe capac puteți pune o linguriță din dulceața preferată.

