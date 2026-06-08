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Aceștia sunt puștii minune de la Campionatul Mondial 2026. Numele lor va avea un altfel de impact

Ei sunt cei mai talentați jucători care vor păși pe teren la Cupa Mondială 2026. Despre cine este vorba și cine își dorește să ajungă la nivelul lui Messi sau Ronaldo.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 08 Iunie 2026, 09:23 | Actualizat Luni, 08 Iunie 2026, 09:30
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Aceștia sunt puștii minunte de la Campionatul Mondial 2026. Numele lor va avea un altfel de impact | Profimedia Images
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La Cupa Mondială din 2026, privirile vor fi îndreptate încă o dată spre Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, doi dintre cei mai mari fotbaliști din istorie. Argentineanul și portughezul vor participa pentru a șasea oară la turneul final, un record absolut, după ce și-au început aventura mondială încă din 2006, la competiția găzduită de Germania.

Aceștia sunt puștii minune de la Campionatul Mondial 2026

Deși Messi și Ronaldo continuă să fascineze milioane de suporteri, ediția organizată de Statele Unite, Canada și Mexic ar putea marca și apariția unei noi generații de vedete. Mai mulți tineri fotbaliști sunt pregătiți să profite de scena celui mai important turneu al lumii și să își facă un nume la nivel global.

Kenan Yildiz (Turcia)

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Turcia revine la Cupa Mondială după aproape un sfert de secol, iar unul dintre motivele de optimism este Kenan Yildiz. Atacantul lui Juventus, în vârstă de 21 de ani, este considerat unul dintre cele mai promițătoare produse ale fotbalului turc din ultimii ani.

Născut în Germania, Yildiz și-a construit deja un nume în Serie A, unde a cucerit Cupa Italiei și a fost inclus ulterior în echipa sezonului. Capabil să evolueze în mai multe poziții ofensive, el este văzut drept unul dintre liderii noii generații a Turciei.

Nico Paz (Argentina)

Pentru mulți specialiști, Nico Paz reprezintă viitorul naționalei Argentinei. Mijlocașul ofensiv de 21 de ani a avut un sezon excelent în Italia, contribuind decisiv la performanțele surprinzătoare ale lui Como.

Cu viziune de joc, tehnică și creativitate, Paz este unul dintre cei mai interesanți tineri fotbaliști din fotbalul sud-american și ar putea avea un rol important în echipa campioanei mondiale.

Rayan (Brazilia)

Brazilia nu duce niciodată lipsă de talente, iar Rayan este cel mai nou nume care atrage atenția. Extrema de 19 ani a impresionat atât la Vasco da Gama, cât și după transferul în Premier League.

Convocat de Carlo Ancelotti la naționala mare, tânărul atacant și-a făcut rapid remarcată prezența și este considerat unul dintre jucătorii care pot deveni noile simboluri ale selecionatei braziliene.

Gilberto Mora (Mexic)

Gazdele competiției își pun mari speranțe în Gilberto Mora. Mijlocașul ofensiv a intrat deja în istoria fotbalului mexican după ce a devenit cel mai tânăr marcator din prima ligă și unul dintre cei mai tineri jucători care au îmbrăcat tricoul naționalei.

La doar 16 ani, Mora este văzut drept unul dintre marile talente ale fotbalului mondial și ar putea deveni unul dintre personajele principale ale turneului.

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Yan Diomande (Coasta de Fildeș)

Transferul său la RB Leipzig s-a dovedit inspirat. În doar un sezon, Yan Diomande a devenit unul dintre cei mai apreciați tineri jucători din Bundesliga.

Cu cifre impresionante pentru vârsta sa și o capacitate excelentă de a destabiliza apărările adverse, extrema ivoriană este deja urmărită de cele mai importante cluburi europene.

Nico O'Reilly (Anglia)

Format la academia lui Manchester City, Nico O'Reilly a demonstrat că poate face față la cel mai înalt nivel. Folosit în mai multe poziții de Pep Guardiola, englezul s-a remarcat prin maturitate și versatilitate.

Capabil să joace atât în linia mediană, cât și în defensivă, O'Reilly este unul dintre jucătorii care pot avea un impact major pentru Anglia în anii următori, arată acest site.

Lennart Karl (Germania)

Germania are și ea un nou nume de urmărit. Lennart Karl, mijlocaș ofensiv crescut de Bayern Munchen, a impresionat încă din primul său sezon la nivel înalt.

Rapid, tehnic și foarte creativ, fotbalistul de 18 ani este considerat una dintre marile speranțe ale fotbalului german pentru următorul deceniu.

Luka Vušković (Croația)

Croația a demonstrat în repetate rânduri că știe să producă jucători de top, iar Luka Vušković pare următorul nume important.

Fundașul central de 19 ani s-a remarcat prin maturitatea jocului său și prin eficiența la fazele fixe, calități care l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați tineri apărători din Europa.

Keisuke Goto (Japonia)

Japonia continuă să investească în dezvoltarea noilor generații, iar Keisuke Goto este unul dintre cei mai interesanți atacanți asiatici ai momentului.

Cu o talie impresionantă și un instinct de golgheter, atacantul de 20 de ani oferă selecționatei nipone o variantă diferită în ofensivă și ar putea surprinde la turneul final.

Ali Jasim (Irak)

Revenirea Irakului la Cupa Mondială după patru decenii este una dintre poveștile frumoase ale competiției. Printre jucătorii care au contribuit la această performanță se numără și Ali Jasim.

Extrema în vârstă de 22 de ani și-a construit experiența la nivel internațional încă din competițiile de juniori și este considerată una dintre cele mai importante arme ofensive ale naționalei sale.

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În timp ce Messi și Ronaldo se pregătesc să scrie ultimul capitol al unor cariere legendare la Cupa Mondială, turneul din 2026 ar putea reprezenta și momentul în care o nouă generație își face intrarea în prim-plan. De la Yildiz și Nico Paz până la Mora, Diomande sau Vušković, fotbalul mondial are deja candidați serioși pentru statutul de viitoare superstaruri.

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