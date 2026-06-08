Indiferent dacă gătești ocazional sau petreci zilnic ore întregi în fața aragazului, avem pentru tine 25 de trucuri de bucătărie care îți fac viața mai ușoară, te ajută să gătești mai eficient și să te bucuri mai mult de experiența culinară.

25 de trucuri de bucătărie care îți fac viața mai ușoară și te ajută să gătești mai eficient

Bucătăria este unul dintre cele mai folosite spații din casă. Aici pregătim mesele pentru familie, experimentăm rețete noi și petrecem uneori mai multe ore decât ne-am dori curățând, organizând și pregătind ingrediente. Tocmai de aceea, orice metodă care simplifică munca în bucătărie merită cunoscută.

De-a lungul timpului, gospodinele au transmis din generație în generație numeroase trucuri care ajută la economisirea timpului și la obținerea unor rezultate mai bune. Unele dintre ele sunt surprinzător de simple, însă pot transforma complet modul în care gătim și depozităm alimentele.

Multe dintre aceste sfaturi nu necesită produse speciale sau aparate costisitoare. În cele mai multe cazuri, soluțiile se află deja în sertarele și dulapurile bucătăriei tale. O felie de lămâie, o bucată de hârtie absorbantă sau un simplu cub de gheață pot rezolva probleme pe care le întâlnim aproape zilnic.

Pe lângă faptul că reduc timpul petrecut în bucătărie, aceste metode contribuie și la diminuarea risipei alimentare. Ingredientele rămân proaspete mai mult timp, preparatele sunt mai gustoase, iar curățenia devine mai ușor de întreținut.

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25 de trucuri de bucătărie care îți fac viața mai ușoară și te ajută să gătești mai eficient

1. Rulează lămâia înainte de stoarcere

Apasă ușor lămâia pe blatul de lucru și ruleaz-o câteva secunde. Fibrele din interior se vor desprinde mai ușor și vei obține mai mult suc.

2. Răcește ceapa înainte de a o tăia

Lasă ceapa în frigider timp de 30 de minute înainte de folosire. Astfel se reduc vaporii iritanți care provoacă lacrimarea ochilor.

3. Păstrează verdețurile învelite în hârtie absorbantă

După spălare și uscare, învelește verdețurile într-un prosop de hârtie și depozitează-le într-o caserolă închisă. Vor rămâne proaspete mai multe zile.

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4. Verifică prospețimea ouălor cu apă

Pune oul într-un vas cu apă rece. Dacă se scufundă complet, este proaspăt. Dacă plutește, este mai bine să nu îl consumi.

5. Curăță usturoiul în câteva secunde

Pune cățeii într-un borcan cu capac și agită energic. Cojile se desprind rapid și fără efort.

6. Congelează ierburile aromatice în ulei

Toacă pătrunjelul, mărarul sau busuiocul și pune-le în forme pentru gheață. Acoperă-le cu ulei de măsline și congelează-le.

7. Folosește un fir dentar pentru deserturi

Firul dentar fără aromă este excelent pentru porționarea prăjiturilor, cheesecakurilor și ruladelor.

8. Reîmprospătează pâinea veche

Umezește ușor coaja și încălzește pâinea câteva minute în cuptor. Va deveni din nou crocantă.

9. Curăță blenderul fără frecare

Umple vasul pe jumătate cu apă caldă și puțin detergent, apoi pornește-l câteva secunde.

10. Evită lipirea pastelor

Păstrează puțină apă de la fierbere și adaug-o peste paste înainte de servire.

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11. Îndepărtează mirosul de usturoi de pe mâini

Freacă mâinile de o suprafață din inox sub jet de apă rece.

12. Curăță tocătoarele din lemn cu lămâie și sare

Această combinație elimină mirosurile și ajută la igienizarea naturală a suprafeței.

13. Pune un prosop umed sub tocător

Tocătorul nu va mai aluneca în timpul folosirii.

14. Păstrează zahărul brun moale

Adaugă în recipient o felie de măr sau o bucată de pâine.

15. Răzuiește mai ușor brânzeturile moi

Unge răzătoarea cu puțin ulei înainte de utilizare.

16. Curăță cuptorul cu microunde cu abur

Încălzește un bol cu apă și felii de lămâie timp de câteva minute.

17. Folosește cuburi de gheață pentru orezul rămas

La reîncălzire, adaugă un cub de gheață peste orez. Acesta va produce abur și va reda textura pufoasă.

18. Depozitează cartofii separat de ceapă

Ținute împreună, cele două legume se alterează mai repede.

19. Taie roșiile cu un cuțit zimțat

Vei obține felii curate fără să strivești pulpa.

20. Curăță rapid cojile de ou

După fierbere, răcește ouăle în apă cu gheață pentru câteva minute.

21. Folosește hârtie absorbantă pentru salată verde

Aceasta va absorbi excesul de umiditate și va preveni ofilirea.

22. Congelează cafeaua rămasă

Cuburile de cafea sunt perfecte pentru cafeaua cu lapte sau pentru deserturi reci.

23. Îndepărtează excesul de grăsime din supe

Trece un cub de gheață prin suprafața lichidului. Grăsimea se va aduna în jurul acestuia.

24. Păstrează biscuiții crocanți

Adaugă câteva boabe de orez în recipientul în care îi depozitezi.

25. Reîncălzește pizza într-o tigaie

Blatul rămâne crocant, iar toppingul se încălzește uniform, mult mai bine decât în cuptorul cu microunde.

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Concluzie

Bucătăria nu trebuie să fie un loc al complicațiilor și al muncii inutile. Cele mai eficiente soluții sunt adesea și cele mai simple. Prin aplicarea unor mici trucuri precum depozitarea corectă a ingredientelor, utilizarea inteligentă a ustensilelor sau adoptarea unor metode rapide de curățare, poți economisi timp prețios în fiecare zi.

Aceste 25 de trucuri de bucătărie care îți fac viața mai ușoară demonstrează că experiența acumulată de-a lungul anilor în bucătăriile din întreaga lume poate transforma activitățile obișnuite în sarcini mult mai simple. Încearcă-le treptat și vei descoperi că gătitul devine mai plăcut, mai eficient și mai puțin obositor.