Victorie istorică pentru Chef Sautner, cu un singur concurent, ieri, la Chefi la cuțite, într-o ediție lider de audiență

În seara aceasta, de la ora 20:30, urmează marea semifinală a sezonului 16 Chefi la cuțite – după ce aseară, ultimul battle a adus surprize uriașe, atât în privința deznodământului, cât și a noului mecanism de calificare în Semifinală.

Publicat: Marti, 23 Decembrie 2025, 12:34 | Actualizat Marti, 23 Decembrie 2025, 12:34
Semifinala sezonului 16 aduce provocări în premieră | Antena 1

Surprizele vor continua și în această seară, când concurenții vor avea parte de provocări în premieră la show-ul culinar!

Victorie istorică a lui Chef Sautner, cu un singur concurent, ieri, la Chefi la cuțite, într-o ediție lider de audiență. Semifinala sezonului 16 aduce provocări în premieră

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 23:59, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.5 puncte de rating și 24.7% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea a înregistrat 4.7 puncte de rating și 21% cotă de piață.

Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 6.1 puncte de rating și 19.3% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2 a obținut 4.7 puncte de rating și 14.9% cotă de piață.

În minutul de aur 21:58, peste 1.2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Ediția de ieri a adus o nouă regulă de trecere în Semifinală. Astfel, dacă înainte, echipa care câștiga ultimul battle trecea integral în această etapă superioară, de acum, Chef-ul taberei victorioase are dreptul să aleagă doar doi concurenți pentru Semifinală, Chef-ul taberei situate pe locul doi poate trimite un concurent în Semifinală, iar jurații echipelor de pe ultimele locuri nu au dreptul de-a alege. Restul concurenților nenominalizați intră la proba individuală.

Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât aseară victoria i-a revenit lui Chef Sautner, care a marcat o premieră, câștigând un battle cu un singur om – Alexandru Helju. Astfel, Chef Sautner a putut alege și un concurent din altă echipă pentru a-l trimite în semifinală.

Richard Abou Zaki intră în Semifinală cu Sergiu Deac, Maria Quagliano, Sorina Jumuga și Luca Zvaleni. Chef Orlando Zaharia luptă în această etapă cu Andrei Mihăilescu și Bogdan Panaite, în vreme ce Chef Ștefan Popescu îi are în Semifinală pe Ioan Bârgu și Ștefana Mercori, iar Chef Sautner se bazează pe un singur reprezentant puternic, Alex Helju.

Cel mai emoționant moment de ieri a fost plecarea lui Darius Ticmenov din echipa verde – concurentul pierzând șansa calificării în Semifinală cu un ravioli prea sărat.

Semifinala din această seară, de la 20:30 va aduce un maraton cu trei probe de foc, concurenții confruntându-se cu provcări în premieră.

Totodată, va fi un maraton al emoțiilor, întrucât, dincolo de surpriza probelor, Semifinala își păstrează tradiția mesajelor primite de la cei dragi - dar și testul de a găti împreună cu cei apropiați și jurizarea uneia dintre probe făcute de concurenții sezonului trecut Chefi la cuțite.

Cum va decurge Semifinala sezonului 16 al show-ului gastronomic telespectatorii vor afla urmărind ediția difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Perioada 22 decembrie 2025

