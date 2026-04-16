În ediția aceasta din Chefi la cuțite, preparatele au ieșit în evidență încă o dată. Vita skyline a fost vedeta.

Salvatore De Micco a fost cel care a decretat că una dintre farfuriile bune cu preparate gustoase a fost cea a lui chef Richard. Cu toate că ideea a fost una simplă, gustul s-a simțit extrem de intens și plăcut.

Atât echipa bej, cât și echipa bordo au ales să se „joace” cu ingredientele și să aducă un plus de culoare în farfurie.

„Ca la noi, ne-am jucat amândoi pe lume...”, a menționat Alexandru Szabo în emisiunea Chefi la cuțite.

Vita skyline a fost preparatul care a reușit să aducă prospețime și eleganță în emisiunea Chefi la cuțite

Culorile diverse și gusturile aromate au reușit și de această dată să impresioneze în cadrul emisiunii Chefi la cuțite. Simplitatea a câștigat, iar vinurile din gama Moșia de la Tohani au fost acolo pentru a adăuga un plus de savoare.

În regiunea Dealu Mare, TOHANI România aduce inspirație în fiecare farfurie. Trei sortimente din gama Moșia de la Tohani au dat astăzi tonul: Feteasca Neagră, cu profunzimea ei serioasă; Rosé-ul demisec, cu prospețime și finețe; și cupajul de Fetească Regală și Fetească Albă, fresh și echilibrat. Fiecare vin are propriul buchet, propria expresie, propriul caracter, dar toate sunt proaspete si aromate, extrem de plăcute la băut. Ușor de asociat, excelente pentru gătit.

Citește și: Banană cu orez, o rețetă recomandată de Chefi care i-a luat prin surprindere pe degustători

Vita skyline a fost vedeta preparatelor din această ediție Chefi la cuțite și a reușit să încânte papilele gustative ale Chefilor.

„Din punct de vedere estetic, arată bine. Multe forme, multe culori. Zici că se duce la Dubai, are asta mai sus, asta mai jos.”, a declarat Chef Alexandru Sautner. Fiecare Chef în parte și-a expus părerea cu privire la preparatul denumit „vită skyline”.

„Eu chiar nu am ce reproșa la farfuria asta de astăzi.”, a fost părerea lui Chef Richard Abou Zaki. Carnea a reușit să treacă testul gustului, la fel și sosul. Inspirația a venit cu siguranță din lumea vinului.

„E numai reducția, reducția de sos.”, a adăugat Chef Alexandru Sautner cu privire la ideea că sarea ar fi fost adăugată ulterior în acest preparat. Jurații au fost cei care au trebuit să decidă și să-ți exprime punctul final de vedere. Chefi la cuțite, o emisiune care te ține cu adevărat în suspans, dar care îți oferă și alternative inedite și gustoase chiar și în viața de zi cu zi.

Citește și: Preparate testate de Chefi și jucătorii de baschet ai echipei Rapid. La ce verdict s-a ajuns

TOHANI România este unul dintre cei mai cunoscuți și recunoscuți producători autohtoni de vin. Cu un amplasament binecuvântat, în regiunea Dealu Mare, TOHANI România este ”acasă la Feteasca Neagră”, cu vinuri apreciate și etichete originale precum APOGEUM, Principele Radu, Siel, Wine Chocolate sau Maestro. Aici se afla conservată singura vinotecă din zonă, ce adăpostește peste 100.000 de sticle de vinuri de colecție.