Home Destine cu parfum de lavanda Stiri Cine e și cum arată soția lui Liviu Bora, actorul din Destine cu parfum de lavandă. Imaginea cu cei doi care a atras atenția

Cine e și cum arată soția lui Liviu Bora, actorul din Destine cu parfum de lavandă. Imaginea cu cei doi care a atras atenția

Liviu Bora este actorul principal din spin-off-ul Destine cu parfum de lavandă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 18 Aprilie 2026, 08:00 | Actualizat Joi, 16 Aprilie 2026, 14:11
Liviu Bora interpretează rolul lui Andrei, fratele lui Ștefan, în Destine cu parfum de lavandă.

Actorul Liviu Bora interpretează rolul lui Andrei, fratele lui Ștefan, în Destine cu parfum de lavandă. Idila dintre el și Teo prinde contur și se pare că povestea de dragoste dintre cei doi devine cea centrală.

Cine e și cum arată Lulja, soția lui Liviu Bora din Destine cu parfum de lavandă

Tânărul actor în vârstă de 30 de ani a studiat și absolvit la Facultatea de Teatru și Televiziune din Cluj Napoca, iar mai apoi a studiat actoria la Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique din Franța.

Pentru Liviu Bora, rolul său din Iubire cu parfum de lavandă a reprezentat primul său proiect în limba română pentru că până acum, în cariera sa, a jucat doar în producții străine. El a interpretat roluri foarte apreciate în teatru și film, alături de actori celebrii precum Christoph Waltz, Caleb Landry Jones, Tahar Rahim sau Virginie Efira.

În 2019, pe perioada în care era stabilit în Franța, Liviu a jucat în numeroase piese de teatru franceze, luând publicul prin surprindere cu interpretările sale.

Pe lângă cariera de actor, Liviu, pe numele său real Liviu Gheorghe, este și regizor, dar și compozitor. Puțini dintre telespectatori știu că pasiunea lui pentru muzică e aproape la fel de mare ca cea pentru actorie.

De asemenea, în timpul său liber, tânărul actor practică mai multe sporturi precum Jiu-Jitsu, kickboxing și box thailandez.

Actorul este căsătorit cu o frumoasă actriță pe nume Lulja Comar și locuiesc împreună în Franța. Cei doi trăiesc împreună o frumoasă poveste de dragoste și împărtășesc aceleași pasiuni precum muzica și actoria.

Liviu se mândri atât cu succesul său pe plan profesional, cât și cu cel din viața personală, având alături de el o parteneră superbă care îl susține în proiectele sale.

Recent, actorul a vorbit deschis într-un interviu exclusiv despre cum a petrecut Paștele alături de soția lui.

„Anul acesta, pentru Paștele Catolic am fost în Belgia, la părinții mei, pentru a sărbători ziua de naștere a mamei mele. Să fiu alături de ei este un lucru care se întâmplă destul de rar într-un an de zile, astfel că toate clipele petrecute împreună sunt extrem de prețioase. Amintirea cea mai frumoasă este aceea de a conduce mașina pe un apus de soare superb cu toată lumea în spate, ascultând muzică și râzând la glume nesărate”, a povestit Liviu Bora.

Liviu Bora a povestit că s-au încheiat filmările pentru Destine cu parfum de lavandă, dar cu siguranță acesta a rămas unul dintre proiectele sale de suflet, povestind că a primit sprijinul multor colegi atunci când se simțea copleșit de dorul de casă.

Acum el s-a întors în Franța acolo unde locuiește cu soția lui, Lulja Comar.

