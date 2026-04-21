Destine cu parfum de lavandă, distribuție completă. Cine sunt actorii care dau viață personajelor spin-off-ului

Din distribuția spin-off-ului Destine cu parfum de lavandă, semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, fac parte nume celebre din teatru, film și televiziune. Iată cine sunt actorii care dau viață personajelor serialului de la Antena 1!

Serialul original semnat Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production, Iubire cu parfum de lavandă, care a cucerit publicul cu cele trei sezoane, a revenit pe micile ecrane din 16 aprilie, în fiecare joi, de la 20.30, şi continuă universul emoționant din Podişor. Spin-off-ul Destine cu parfum de lavandă a venit cu mai multă acțiune, conflicte puternice și secrete greu de ignorat.

Cine sunt actorii care dau viață personajelor spin-off-ului Destine cu parfum de lavandă. Distribuția completă

Iată cine sunt actorii din Destine cu parfum de lavandă și ce roluri interpretează!

Articolul continuă după reclamă

Victoria Răileanu - Teodora Costa (Teo), protagonistă în serialul „Destine cu parfum de lavandă”

Liviu Bora - Andrei, protagonist în „Destine cu parfum de lavandă”

Andreea Vasile - Este Amalia Păun în „Destine cu parfum de lavandă”

Bogdan Albulescu - Este Dinu Păun în „Destine cu parfum de lavandă”

Magda Catone - Este Floarea Costa în „Destine cu parfum de lavandă”

Gelu Nițu - Este Nicolae Costa în „Destine cu parfum de lavandă”

Claudiu Istodor - Este Ion Şandru în „Destine cu parfum de lavandă”

Ioana Abur - Este Romanița în „Destine cu parfum de lavandă”

Doinița Oancea - Este Chanela în „Destine cu parfum de lavandă”

Dima Trofim - Este Vali în „Destine cu parfum de lavandă”

Ella Prodan - Este Claudia Mărescu în „Destine cu parfum de lavandă”

Cătălin Gheorghe - Este Traian Bălan în „Destine cu parfum de lavandă”

Liliana Hodorogea - Este Baba Jana în „Destine cu parfum de lavandă”

Ana Maria Turcu - Este Lăcrămioara Ionescu în „Destine cu parfum de lavandă”

Maria Țăpușă - Este Ioana Șandru în „Destine cu parfum de lavandă”

Juno - Este Sever (Rocky) în „Destine cu parfum de lavandă”

Valeriu Ilisie - Este Filip în „Destine cu parfum de lavandă”

Ciprian Teodorescu - Este Adrian Păun în „Destine cu parfum de lavandă”

Sara Ghimpu - Este Maria Moraru în „Destine cu parfum de lavandă”

Alexia Caras - Este Alma Lungu în „Destine cu parfum de lavandă”

Darisian Luncanu - Este Cristi Păun în „Destine cu parfum de lavandă”

Eric Aradits - Este Tibi Cloșcă în „Destine cu parfum de lavandă”

Alecsandru Dunaev - Este Mircea în „Destine cu parfum de lavandă”

Lucian Pavel - Este Zamfir în „Destine cu parfum de lavandă”

Adrian Nartea -Este Ştefan Lungu în „Destine cu parfum de lavandă”

Și copiii:

Iulia Barbu

Alexandru Mocanu

Paul Cheyrouze

Ileana Mihnea

Lavanda continuă să înflorească în Podișor, fiecare parfum ascunzând un mister ce aşteaptă să fie descifrat.

Dacă la început, pentru Teo (Victoria Raileanu) şi Andrei (Liviu Bora) Podişor era doar un loc la capătul lumii, ulterior a devenit centrul universului lor şi pretextul de a-şi lua viața de la capăt, demonstrând, oricui se mai îndoia, că iubirea te găseşte indiferent de destin.

„De când s-a reîntors în Podişor, Teo a trăit împărțită în două lumi, între trecut şi viitor, până când a reuşit să se stabilească într-un prezent confortabil. Faptul că l-a cunoscut pe Andrei a determinat-o să creadă că încă mai are o şansă la iubire! Spin-off-ul Destine cu parfum de lavandă este unul extrem de intens pentru Teo, aşa că sper să rămâneți alături de ea, pentru că va avea nevoie de toată susținerea voastră!”, dezvăluie Victoria Raileanu, în vreme ce Liviu Bora spune: “Mai este puțin până când Andrei și Teo revin cu povești noi din lavandă, iar destinele lor se încrucișează în moduri cu adevărat explozive. Am investit multă bucurie, pasiune şi devotament în povestea noastră, care sperăm să vă surprindă şi să vă emoționeze aşa cum a făcut-o şi până acum!”.

La rândul ei, creatoarea serialul original, Ruxandra Ion, dezvăluie: „Universul Iubire cu parfum de lavandă a crescut organic, odată cu personajele și cu publicul care le-a fost alături încă de la început. Lansarea spin-off-ului Destine cu parfum de lavandă este un pas firesc în evoluția acestei povești. Ne-am dorit să aprofundăm conflictele, să ducem relațiile într-o zonă mai profundă și să explorăm consecințele alegerilor făcute de către personaje. Podișorul rămâne un spațiu al emoțiilor intense, al iubirilor care se construiesc greu și al adevărurilor care ies la suprafață atunci când te aștepți mai puțin”.

