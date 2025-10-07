Cine este Liviu Bora. S-a alăturat distribuției Iubire cu parfum de lavandă

Liviu Bora s-a alăturat distribuției serialului Iubire cu parfum de lavandă. Iată cine este tânărul actor și ce spune despre personajul pe care îl interpretează.

Liviu Bora, alături de Victoria Răileanu, rescrie destinele personajelor din Iubire cu parfum de lavandă. Noile episoade aduc noi destăinuiri, dar și momente care pot schimba total firul poveștii! Două forțe irezistibile se alătură producției, iar fiecare personaj va aduce secrete, dar și conflicte neașteptate.

Cine este actorul Liviu Bora din Iubire cu parfum de lavandă

Liviu Bora îi dă viață lui Andrei în serialul original Iubire cu parfum de lavandă. Tânărul de 30 de ani a absolvit Facultatea de Teatru și Televiziune din Cluj Napoca, stabilindu-se ulterior în Franța, acolo unde a studiat actoria la Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique.

De-a lungul timpului, în seriale tv, cinema și teatru, a lucrat cu realizatori precum Julien Lilti, Luc Besson, Serge Bozon şi Simon Astier şi a jucat alături de Christoph Waltz, Caleb Landry Jones, Tahar Rahim sau Virginie Efira. Rolul din serialul original Iubire cu parfum de lavandă este totodată şi primul proiect în limba română al actorului. Liviu Bora a jucat pe scenele teatrelor franceze, chiar și în regie proprie, în 2019, Sain't.

Puțini știu că, de fapt, numele său real este Liviu Gheorghe. De asemenea, este și compozitor, și regizor. Are o mare pasiune pentru muzică, în general. Este foarte bun la chitară, intrumente de suflat din lemn și pian. Totodată, are și o latură sportivă, fiind un bun cunoscător al boxului thailandez, kickboxing și Jiu-Jitsu, conform agenței de talente care îl reprezintă.

Despre noul său rol din Iubire cu parfum de lavandă spune că este dinamic și așteaptă cu nerăbdare ca telespectatorii să îl descopere: „Eu sunt Liviu şi în serialul Iubire cu parfum de lavandă îl interpretez pe Andrei, care ajunge in Podişor în cautarea familiei sale. Filmez cu echipa de la început de aprilie şi tot ce pot să vă dezvălui acum este faptul că se vor întampla foarte multe cu acest personaj. Abia aştept să îl decoperiți şi să vă lăsați purtati de poveste.”

Cum va influența apariția celor două personaje (Andrei și Teodora, interpretată de Victoria Răileanu) în satul Podişor deznodământul poveştii, telespectatorii vor putea afla urmărind serialul original Iubire cu parfum de lavandă, în fiecare vineri, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.