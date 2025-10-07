Antena Căutare
Home Iubire cu parfum de lavanda Stiri Cine este Liviu Bora. S-a alăturat distribuției Iubire cu parfum de lavandă

Cine este Liviu Bora. S-a alăturat distribuției Iubire cu parfum de lavandă

Liviu Bora s-a alăturat distribuției serialului Iubire cu parfum de lavandă. Iată cine este tânărul actor și ce spune despre personajul pe care îl interpretează.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 07 Octombrie 2025, 11:51 | Actualizat Marti, 07 Octombrie 2025, 11:51
Galerie
Liviu Bora s-a alăturat distribuției serialului original Iubire cu parfum de lavandă | Antena 1

Liviu Bora, alături de Victoria Răileanu, rescrie destinele personajelor din Iubire cu parfum de lavandă. Noile episoade aduc noi destăinuiri, dar și momente care pot schimba total firul poveștii! Două forțe irezistibile se alătură producției, iar fiecare personaj va aduce secrete, dar și conflicte neașteptate.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 10, 11 și 12 din 3 octombrie 2025. Anda își recapătă vederea și îl prinde pe Albert

Cine este actorul Liviu Bora din Iubire cu parfum de lavandă

Articolul continuă după reclamă

Liviu Bora îi dă viață lui Andrei în serialul original Iubire cu parfum de lavandă. Tânărul de 30 de ani a absolvit Facultatea de Teatru și Televiziune din Cluj Napoca, stabilindu-se ulterior în Franța, acolo unde a studiat actoria la Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique.

Citește și: Interviu cu Darisian Ștefan Luncanu. Actorul din Iubire cu parfum de lavandă îi lansează o provocare colegei sale Sara Ghimpu

De-a lungul timpului, în seriale tv, cinema și teatru, a lucrat cu realizatori precum Julien Lilti, Luc Besson, Serge Bozon şi Simon Astier şi a jucat alături de Christoph Waltz, Caleb Landry Jones, Tahar Rahim sau Virginie Efira. Rolul din serialul original Iubire cu parfum de lavandă este totodată şi primul proiect în limba română al actorului. Liviu Bora a jucat pe scenele teatrelor franceze, chiar și în regie proprie, în 2019, Sain't.

Citește și: Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 7, 8 și 9 din 26 septembrie 2025. Divorțul dintre Anda și Albert s-a amânat

Puțini știu că, de fapt, numele său real este Liviu Gheorghe. De asemenea, este și compozitor, și regizor. Are o mare pasiune pentru muzică, în general. Este foarte bun la chitară, intrumente de suflat din lemn și pian. Totodată, are și o latură sportivă, fiind un bun cunoscător al boxului thailandez, kickboxing și Jiu-Jitsu, conform agenței de talente care îl reprezintă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Dima Trofim, mesaj înduioșător de ziua fiicei sale. Cât de mult a crescut fetița actorului din Iubire cu parfum de lavandă

Despre noul său rol din Iubire cu parfum de lavandă spune că este dinamic și așteaptă cu nerăbdare ca telespectatorii să îl descopere: „Eu sunt Liviu şi în serialul Iubire cu parfum de lavandă îl interpretez pe Andrei, care ajunge in Podişor în cautarea familiei sale. Filmez cu echipa de la început de aprilie şi tot ce pot să vă dezvălui acum este faptul că se vor întampla foarte multe cu acest personaj. Abia aştept să îl decoperiți şi să vă lăsați purtati de poveste.”

Citește și: Juno, Rocky din Iubire cu parfum de lavandă, și-a încărcat bateriile între muzică, mare și adrenalină

colaj liviu bora
+1
Mai multe fotografii

Cum va influența apariția celor două personaje (Andrei și Teodora, interpretată de Victoria Răileanu) în satul Podişor deznodământul poveştii, telespectatorii vor putea afla urmărind serialul original Iubire cu parfum de lavandă, în fiecare vineri, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Serialul Iubire cu parfum de lavandă, noi personaje care vor rescrie destine.Victoria Răileanu și Liviu Bora se alătură ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc
Observatornews.ro Ciclonul Barbara mătură sud-estul României. Sfaturile autorităţilor: "Staţi în casă, închideţi ferestrele" Ciclonul Barbara mătură sud-estul României. Sfaturile autorităţilor: "Staţi în casă, închideţi ferestrele"
Un șofer care trecea granița pentru benzină mai ieftină a fost prins de radar de 16 ori într-o zi, pe același drum, în Belgia Un șofer care trecea granița pentru benzină mai ieftină a fost prins de radar de 16 ori într-o zi, pe același drum, în Belgia

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Serialul Iubire cu parfum de lavandă, noi personaje care vor rescrie destine.Victoria Răileanu și Liviu Bora se alătură producției
Serialul Iubire cu parfum de lavandă, noi personaje care vor rescrie destine.Victoria Răileanu și Liviu Bora se...
Zodia norocoasă a lunii octombrie 2025. Care este aceasta și ce spun astrele
Zodia norocoasă a lunii octombrie 2025. Care este aceasta și ce spun astrele Catine.ro
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 10, 11 și 12 din 3 octombrie 2025. Anda își recapătă vederea și îl prinde pe Albert
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 10, 11 și 12 din 3 octombrie 2025. Anda își recapătă vederea și...
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Trump rupe negocierile și amenință o țară cu intervenție militară: „Îi vom căuta pe uscat”
Trump rupe negocierile și amenință o țară cu intervenție militară: „Îi vom căuta pe uscat” Libertatea.ro
Pericol pentru pelerinajul de la Sfânta Parascheva? Ciclonul va rămâne deasupra României. Prognoza meteo, de la șefa ANM
Pericol pentru pelerinajul de la Sfânta Parascheva? Ciclonul va rămâne deasupra României. Prognoza... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Adevăratul motiv pentru care Carmen Grebenișan nu s-a căsătorit cu iubitul ei, Cristian, deși așteaptă un copil împreună: „Nu îmi doresc să se…”
Adevăratul motiv pentru care Carmen Grebenișan nu s-a căsătorit cu iubitul ei, Cristian, deși așteaptă un... Elle
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită Spynews.ro
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!”
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!” BZI
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brioșe cu banane, nuci și scorțișoară. Desert simplu și aromat
Brioșe cu banane, nuci și scorțișoară. Desert simplu și aromat HelloTaste.ro
Un șofer care trecea granița pentru benzină mai ieftină a fost prins de radar de 16 ori într-o zi, pe același drum, în Belgia
Un șofer care trecea granița pentru benzină mai ieftină a fost prins de radar de 16 ori într-o zi, pe același... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025. Leii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025. Leii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Vrea cineva o gară ieftină? Dar 10 km de șină? România se pregătește să scurteze calea ferată
Vrea cineva o gară ieftină? Dar 10 km de șină? România se pregătește să scurteze calea ferată Jurnalul
Rugăciunea Arhanghelului Mihail: scutul invizibil împotriva răului
Rugăciunea Arhanghelului Mihail: scutul invizibil împotriva răului Kudika
Cât costă să deschizi un proces de moștenire în 2025. De la notar la avocat – toate taxele explicate
Cât costă să deschizi un proces de moștenire în 2025. De la notar la avocat – toate taxele explicate Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat.
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă" Observator
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi în dietă
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi... MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap” ProSport
Test ADAC 2025. Care sunt cele mai bune anvelope de iarnă și de care cauciucuri trebuie să se ferească șoferii
Test ADAC 2025. Care sunt cele mai bune anvelope de iarnă și de care cauciucuri trebuie să se ferească șoferii Gandul
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM CanCan
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii DeParinti
Taylor Swift a publicat imagini seducătoare din culisele videoclipului „The Fate of Ophelia”. Artista şi-a doborât propriul record pe Spotify
Taylor Swift a publicat imagini seducătoare din culisele videoclipului „The Fate of Ophelia”. Artista şi-a... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Salată cu pere, rucola și gorgonzola, decorată cu nuci și afine. O armonie între dulce, sărat și acrișor
Salată cu pere, rucola și gorgonzola, decorată cu nuci și afine. O armonie între dulce, sărat și acrișor Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x