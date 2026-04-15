Exclusiv| Liviu Bora din Destine cu parfum de lavandă, detalii despre noul sezon. Cum a petrecut Paștele alături de familie

Liviu Bora din Destine cu parfum de lavandă ne povestește mai multe despre spin-off-ul care va începe din 16 aprilie.

Într-un interviu exclusiv, Liviu Bora, actorul care interpretează rolul lui Andrei în Destine cu parfum de lavandă, ne-a dezvăluit cum a petrecut Paștele alături de cei dragi, dar și noi detalii despre spin-off-ul mult așteptat de telespectatori.

Cum ai petrecut de Paște în acest an? Care este amintirea care ți-a bucurat sufletul?

Liviu Bora: Anul acesta, pentru Paștele Catolic am fost în Belgia, la părinții mei, pentru a sărbători ziua de naștere a mamei mele. Să fiu alături de ei este un lucru care se întâmplă destul de rar într-un an de zile, astfel că toate clipele petrecute împreună sunt extrem de prețioase. Amintirea cea mai frumoasă este aceea de a conduce mașina pe un apus de soare superb cu toată lumea în spate, ascultând muzică și râzând la glume nesărate.

Ce tradiție din copilărie, de Paște, respecți și acum și vrei să o duci mai departe?

Liviu Bora: Aceea de a merge la stropit a doua sau a treia zi de Paşte: „Am intrat într-o grădină/ Am văzut un trandafir/ Trandafirul se usucă/ Ne dați voie să-l stropim?”. Aceasta era clipa mult așteptată când, după sărbători, mergeam la colegele de școală care ne plăceau pentru a le cuceri cu sticluța noastră de arome și o floare. Bineînțeles, era și o scuză de a sfârși ultimele rezerve de bucate! (râde)

Știu că filmările pentru Destine cu parfum de lavandă s-au terminat. Cât de dor îți este de atmosferă, de colegi, de tot ce se întâmpla acolo?

Liviu Bora: Orice proiect are un parfum propriu, o amintire care îl definește! Îmi este dor de colegii actori și regizori foarte mult, de proprietarul Ovidiu și de candoarea cu care m-a întâmpinat în primele zile de la Lavandă, care au fost anul trecut, fix în această perioadă. Timpul trece foarte repede! Îmi este dor de Nicoleta, care a fost un sprijin atât de important, de Magda Catone și de reflecțiile noastre teologice, de Cătălin, Ada, Vichi, de toți cei pe care îi cunoașteți. Nu îi citez pe toți fiindcă lista este foarte mare! Toată lumea m-a menajat când am trecut prin clipe grele și mi-a fost dor de casă! Tot ei m-au încurajat și după muncă bine făcută.

La ce să se aștepte publicul? Știu că nu ne poți da foarte multe detalii, însă vrem să știm, din perspectiva ta, ce surprize ne așteaptă.

Liviu Bora: Vă așteaptă unele dintre cele mai inspirate scene din cariera mea de actor. Datorită lui Nico și regizorilor Ghiborț și Favino, am reușit lucruri de care nu credeam că sunt în stare și care mi-au oferit o satisfacție aparte, fiindcă nu a fost nevoie nici de foarte multă analiză, nici de multe explicații, ci de o coerență a simțurilor și a trăirilor.

Cât de mult te-ai atașat de personajul tău? Ce găsești asemănător de la el cu tine din viața de zi cu zi?

Liviu Bora: Orice personaj, din perspectiva subiectivă, nu este mai mult decât o formă mult mai organizată a ceea ce suntem noi. Andrei a moștenit totul. Aș spune că între mine și el există o prăpastie, fiindcă replicile mi-au fost scrise și am făcut ceea ce mi-a cerut regizorul. Aceasta este regula jocului! Totodată, mă are întru totul. Ne asemănăm mai deloc, dar suntem aievea.

Având în vedere că filmările s-au încheiat, poți să ne zici cel mai amuzant moment petrecut într-o pauză?

Liviu Bora: Cred că a fost o ședință la rulota de machiaj, când ne-am întrecut în prostii. Erau fetele din cast și de la machiaj și s-a întâmplat să ne ținem de burtă de râs de mai multe ori decât ne așteptam.

Descrie Destine cu parfum de lavandă în 3 cuvinte.

Liviu Bora: Teo. Teo. Teo.

