Exclusiv| Liviu Bora din Destine cu parfum de lavandă, detalii despre noul sezon. Cum a petrecut Paștele alături de familie

Liviu Bora din Destine cu parfum de lavandă ne povestește mai multe despre spin-off-ul care va începe din 16 aprilie.

Publicat: Miercuri, 15 Aprilie 2026, 13:00 | Actualizat Miercuri, 15 Aprilie 2026, 13:23
Într-un interviu exclusiv, Liviu Bora, actorul care interpretează rolul lui Andrei în Destine cu parfum de lavandă, ne-a dezvăluit cum a petrecut Paștele alături de cei dragi, dar și noi detalii despre spin-off-ul mult așteptat de telespectatori.

Cum ai petrecut de Paște în acest an? Care este amintirea care ți-a bucurat sufletul?

Liviu Bora: Anul acesta, pentru Paștele Catolic am fost în Belgia, la părinții mei, pentru a sărbători ziua de naștere a mamei mele. Să fiu alături de ei este un lucru care se întâmplă destul de rar într-un an de zile, astfel că toate clipele petrecute împreună sunt extrem de prețioase. Amintirea cea mai frumoasă este aceea de a conduce mașina pe un apus de soare superb cu toată lumea în spate, ascultând muzică și râzând la glume nesărate.

Citește și: Serialul Iubire cu parfum de lavandă, noi personaje care vor rescrie destine.Victoria Răileanu și Liviu Bora se alătură producției

Ce tradiție din copilărie, de Paște, respecți și acum și vrei să o duci mai departe?

Liviu Bora: Aceea de a merge la stropit a doua sau a treia zi de Paşte: „Am intrat într-o grădină/ Am văzut un trandafir/ Trandafirul se usucă/ Ne dați voie să-l stropim?”. Aceasta era clipa mult așteptată când, după sărbători, mergeam la colegele de școală care ne plăceau pentru a le cuceri cu sticluța noastră de arome și o floare. Bineînțeles, era și o scuză de a sfârși ultimele rezerve de bucate! (râde)

Știu că filmările pentru Destine cu parfum de lavandă s-au terminat. Cât de dor îți este de atmosferă, de colegi, de tot ce se întâmpla acolo?

Liviu Bora: Orice proiect are un parfum propriu, o amintire care îl definește! Îmi este dor de colegii actori și regizori foarte mult, de proprietarul Ovidiu și de candoarea cu care m-a întâmpinat în primele zile de la Lavandă, care au fost anul trecut, fix în această perioadă. Timpul trece foarte repede! Îmi este dor de Nicoleta, care a fost un sprijin atât de important, de Magda Catone și de reflecțiile noastre teologice, de Cătălin, Ada, Vichi, de toți cei pe care îi cunoașteți. Nu îi citez pe toți fiindcă lista este foarte mare! Toată lumea m-a menajat când am trecut prin clipe grele și mi-a fost dor de casă! Tot ei m-au încurajat și după muncă bine făcută.

La ce să se aștepte publicul? Știu că nu ne poți da foarte multe detalii, însă vrem să știm, din perspectiva ta, ce surprize ne așteaptă.

Liviu Bora: Vă așteaptă unele dintre cele mai inspirate scene din cariera mea de actor. Datorită lui Nico și regizorilor Ghiborț și Favino, am reușit lucruri de care nu credeam că sunt în stare și care mi-au oferit o satisfacție aparte, fiindcă nu a fost nevoie nici de foarte multă analiză, nici de multe explicații, ci de o coerență a simțurilor și a trăirilor.

Citește și: Serialul Iubire cu parfum de lavandă lansează spin-off-ul Destine cu parfum de lavandă, din 16 aprilie

Cât de mult te-ai atașat de personajul tău? Ce găsești asemănător de la el cu tine din viața de zi cu zi?

Liviu Bora: Orice personaj, din perspectiva subiectivă, nu este mai mult decât o formă mult mai organizată a ceea ce suntem noi. Andrei a moștenit totul. Aș spune că între mine și el există o prăpastie, fiindcă replicile mi-au fost scrise și am făcut ceea ce mi-a cerut regizorul. Aceasta este regula jocului! Totodată, mă are întru totul. Ne asemănăm mai deloc, dar suntem aievea.

Având în vedere că filmările s-au încheiat, poți să ne zici cel mai amuzant moment petrecut într-o pauză?

Liviu Bora: Cred că a fost o ședință la rulota de machiaj, când ne-am întrecut în prostii. Erau fetele din cast și de la machiaj și s-a întâmplat să ne ținem de burtă de râs de mai multe ori decât ne așteptam.

Descrie Destine cu parfum de lavandă în 3 cuvinte.

Liviu Bora: Teo. Teo. Teo.

Citește și: Alecsandru Dunaev se alătură distribuției Destine cu parfum de lavandă, noul spin-off semnat de Ruxandra Ion

AS.ro Câţi bani ar mai avea, de fapt, cel care a fost cel mai bogat român şi şi-a risipit averea fabuloasă Câţi bani ar mai avea, de fapt, cel care a fost cel mai bogat român şi şi-a risipit averea fabuloasă
Observatornews.ro BNR demarează o cercetare pentru a afla avuția românilor BNR demarează o cercetare pentru a afla avuția românilor
Antena 3 VIDEO Noul șef al ITM București vine la serviciu cu un Lamborghini Urus de 300.000 de euro. Salariul lui este de 16.000 de euro pe an VIDEO Noul șef al ITM București vine la serviciu cu un Lamborghini Urus de 300.000 de euro. Salariul lui este de 16.000 de euro pe an
SpyNews Scene halucinante la Brăila! Un bărbat a încercat să se sinucidă, într-o bancă, de față cu clienții și cu personalul Scene halucinante la Brăila! Un bărbat a încercat să se sinucidă, într-o bancă, de față cu clienții și cu personalul

Exclusiv| Chef Alexandru Sautner, dezvăluiri incendiare despre etapa de bootcamp din sezonul 17 Chefi la cuțite
Exclusiv| Chef Alexandru Sautner, dezvăluiri incendiare despre etapa de bootcamp din sezonul 17 Chefi la cuțite
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Exclusiv | Ce au spus Oase și Maria despre ADDA și Cătălin. Se așteptau să-i readucă la Power Couple cu superputerea lor?
Exclusiv | Ce au spus Oase și Maria despre ADDA și Cătălin. Se așteptau să-i readucă la Power Couple cu...
Văduvul lui Edith Gonzalez celebrează trei ani de relație cu o faimoasă prezentatoare
Văduvul lui Edith Gonzalez celebrează trei ani de relație cu o faimoasă prezentatoare Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Hackerii Moscovei au spart zeci de conturi ale Forțelor Aeriene Române, inclusiv unele legate de baze NATO: „Au făcut o gafă uriașă”
Hackerii Moscovei au spart zeci de conturi ale Forțelor Aeriene Române, inclusiv unele legate de baze NATO: „Au... Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă din felii de cozonac, servită cu cremă de vanilie
Budincă din felii de cozonac, servită cu cremă de vanilie HelloTaste.ro
O familie a dat 46.000 de euro pe bilete la clasa business către Peru, dar a uitat de vize. Nu a fost lăsată să urce în avion
O familie a dat 46.000 de euro pe bilete la clasa business către Peru, dar a uitat de vize. Nu a fost lăsată să... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Guvernul Ilie Bolojan îi cere lui Péter Magyar să investigheze milioanele trimise de Budapesta în Transilvania! Cum a răspuns viitorul premier maghiar
Guvernul Ilie Bolojan îi cere lui Péter Magyar să investigheze milioanele trimise de Budapesta în Transilvania!... BZI
Crește miza în universitățile rusești: pici examenul, ajungi pe front. Kremlinul umblă cu arcanul după studenți
Crește miza în universitățile rusești: pici examenul, ajungi pe front. Kremlinul umblă cu arcanul după studenți Jurnalul
Despărțire neașteptată în showbiz. Emilia Dorobanțu a confirmat divorțul după mai mulți ani de căsnicie
Despărțire neașteptată în showbiz. Emilia Dorobanțu a confirmat divorțul după mai mulți ani de căsnicie Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator.
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator. "Surprizele" nocive descoperite Observator
Remedii naturale care pot ameliora artrita reumatoidă. Ce efecte pot avea asupra simptomelor
Remedii naturale care pot ameliora artrita reumatoidă. Ce efecte pot avea asupra simptomelor MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ghid pentru părinții care se simt epuizați: Cum să îți recapeți energia și echilibrul
Ghid pentru părinții care se simt epuizați: Cum să îți recapeți energia și echilibrul DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Salată de ton cu ouă fierte, brânză feta și verdețuri proaspete
Salată de ton cu ouă fierte, brânză feta și verdețuri proaspete Hello Taste
