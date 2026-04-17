Antena Căutare
Home Destine cu parfum de lavanda Stiri Premiera spin-off-ului Destine cu parfum de lavandă, în topul preferințelor telespectatorilor

Premiera spin-off-ului Destine cu parfum de lavandă, semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production s-a situat aseară în topul preferințelor telespectatorilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 17 Aprilie 2026, 11:58 | Actualizat Vineri, 17 Aprilie 2026, 12:03
Galerie
Cu un debut intens şi plin de răsturnări de situație, producția Antena 1 a adus, încă din start, o doză puternică de dramatism, tensiune și emoție, confirmând că povestea din Podișor a intrat într-o nouă etapă, mult mai intensă.

Astfel, conform Kantar Media, primele episoade ale spin-off-ului Destine cu parfum de lavandă, creat de Ruxandra Ion și Radu Grigore, difuzate ȋn intervalul 20.29 – 23.25, au condus clasamentul audienţelor la nivelul publicului comercial feminin cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani cu 4.1 puncte de rating și 16.8% cota de piaţă, urmate de Pro TV cu 3.4 puncte de rating și 14% cota de piaţă.

Articolul continuă după reclamă

Şi pe intersecția cu programul Pro TV, Tătuțu’, serialul de la Antena 1 a condus clasamentul audiențelor, pe toate categoriile de public, înregistrând, la nivelul publicul comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani 3.9 puncte de rating şi 16.4% cota de piață, urmat de Tătuțu’ cu 2.8 puncte de rating şi 11.7% cotă de piață.

Ce s-a întâmplat în primul episod al spin-off-ului Destine cu parfum de lavandă

Episodul de debut i-a surprins pe telespectatori cu o situație limită: Andrei (Liviu Bora) a fost înjunghiat, iar relația sa cu Teo (Victoria Raileanu) a fost pusă la grea încercare, după mărturisirile tulburătoare făcute de aceasta. În același timp, liniștea aparentă din Podișor a fost zdruncinată, iar noul primar, Lăcri (Ana Turcu), a descoperit că problemele din comunitate erau departe de a fi rezolvate.

Tensiunile au escaladat rapid pe mai multe planuri. Claudia (Ella Prodan) a cerut explicații în legătură cu atacul asupra lui Andrei, în timp ce trecutul violent a revenit în prim-plan prin implicarea lui Vali (Dima Trofim). Situația s-a complicat și mai mult după ce Zamfir (Lucian Pavel) a fost împușcat în urma unui conflict izbucnit la un joc de poker, ajungând în stare gravă la cabinetul lui Teo.

În paralel, poveștile personale au continuat să se împletească: Maria (Sara Ghimpu) s-a confruntat cu consecințele unei perioade dificile și a fost exmatriculată, în ciuda eforturilor Amaliei (Andreea Vasile) de a o ajuta. Relațiile au fost puse la încercare și în cazul cuplului Alma (Alexia Caras)–Rocky (Juno), unde tensiunile profesionale și personale au scos la iveală neînțelegeri profunde, dar și între Ioana (Maria Ţăpuşă) și Alma, pe fondul sentimentelor nerezolvate legate de Rocky.

Un alt fir narativ a adus în prim-plan viața Amaliei, unde granița dintre ajutor și intenții ascunse a devenit tot mai fragilă, generând noi suspiciuni și conflicte.

Finalul episodului a ridicat însă miza la un nivel neașteptat: un secret din trecut, dezvăluit în urma unei spovedanii, a sugerat că relația dintre Teo și Andrei ascundea pericole mult mai mari decât se credea. Avertismentul transmis de Părintele Ion (Claudiu Istodor), de a o ține pe Teo departe de Andrei, a deschis o direcție misterioasă, care promite să schimbe complet cursul poveștii.

Debutul Destine cu parfum de lavandă a demonstrat că noul capitol din Podișor a venit cu mai multă acțiune, conflicte puternice și secrete greu de ignorat, pregătind telespectatorii pentru o continuare în care fiecare alegere poate schimba definitiv destinele personajelor, în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1.

Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21 -54 Urban, Femei 21-54 Urban, Urban si

National

Colaj cu actorii din Destine cu parfum de lavandă
+6
Mai multe fotografii

Perioada 16 aprilie 2026

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x