Bară pentru Alan Minda după o preluare excelentă în careu! | Coasta de Fildeș vs Ecuador

Elye Wahi zguduie transversala din apropierea porții | Coasta de Fildeș vs Ecuador

Amad Diallo marchează din careu, plasând mingea la colțul lung | Coasta de Fildeș vs Ecuador

Yasin Ayari deschide scorul cu un șut în vinclu din afara careului | Suedia vs Tunisia

Omar Rekik înscrie cu capul, profitând de o centrare excelentă | Suedia vs Tunisia

Yasin Ayari înscrie un nou gol superb cu un șut puternic de la distanță | Suedia vs Tunisia

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