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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Yasin Ayari înscrie un nou gol superb cu un șut puternic de la distanță | Suedia vs Tunisia
Yasin Ayari înscrie un nou gol superb cu un șut puternic de la distanță | Suedia vs Tunisia
Luni, 15.06.2026, 07:00
Omar Rekik înscrie cu capul, profitând de o centrare excelentă | Suedia vs Tunisia
Luni, 15.06.2026, 06:00
Yasin Ayari deschide scorul cu un șut în vinclu din afara careului | Suedia vs Tunisia
Luni, 15.06.2026, 05:00
Amad Diallo marchează din careu, plasând mingea la colțul lung | Coasta de Fildeș vs Ecuador
Luni, 15.06.2026, 04:00
Elye Wahi zguduie transversala din apropierea porții | Coasta de Fildeș vs Ecuador
Luni, 15.06.2026, 03:00
Bară pentru Alan Minda după o preluare excelentă în careu! | Coasta de Fildeș vs Ecuador
Luni, 15.06.2026, 02:00
Virgil van Dijk a reluat cu capul în poartă | Olanda - Japonia
Luni, 15.06.2026, 00:00
Kamada dă lovitura pe final | Olanda - Japonia
Luni, 15.06.2026, 00:00
Maeda nu poate relua spre poartă | Olanda - Japonia
Duminica, 14.06.2026, 23:00
Jamal Musiala înscrie pentru 4-1 | Germania - Curacao
Duminica, 14.06.2026, 21:15
Undav a finalizat în elegant și a dus scorul la 6-1 | Germania - Curacao
Duminica, 14.06.2026, 21:00
Nmecha deschide scorul cu un șut precis | Germania - Curacao
Duminica, 14.06.2026, 20:20
Metcalfe marchează cu un șut plasat de la marginea careului | Australia - Turcia
Duminica, 14.06.2026, 08:00
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Omar Rekik înscrie cu capul, profitând de o centrare excelentă | Suedia vs Tunisia
Luni, 15.06.2026, 06:00
Yasin Ayari deschide scorul cu un șut în vinclu din afara careului | Suedia vs Tunisia
Luni, 15.06.2026, 05:00
Amad Diallo marchează din careu, plasând mingea la colțul lung | Coasta de Fildeș vs Ecuador
Luni, 15.06.2026, 04:00
Elye Wahi zguduie transversala din apropierea porții | Coasta de Fildeș vs Ecuador
Luni, 15.06.2026, 03:00
Bară pentru Alan Minda după o preluare excelentă în careu! | Coasta de Fildeș vs Ecuador
Luni, 15.06.2026, 02:00
Kamada dă lovitura pe final | Olanda - Japonia
Luni, 15.06.2026, 00:00
Virgil van Dijk a reluat cu capul în poartă | Olanda - Japonia
Luni, 15.06.2026, 00:00
Maeda nu poate relua spre poartă | Olanda - Japonia
Duminica, 14.06.2026, 23:00
Jamal Musiala înscrie pentru 4-1 | Germania - Curacao
Duminica, 14.06.2026, 21:15
Undav a finalizat în elegant și a dus scorul la 6-1 | Germania - Curacao
Duminica, 14.06.2026, 21:00
Nmecha deschide scorul cu un șut precis | Germania - Curacao
Duminica, 14.06.2026, 20:20
Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Cum să combini confortul cu eleganța în zilele călduroase
Duminica, 14.06.2026, 13:45
Ultimele știri
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07:00
Yasin Ayari înscrie un nou gol superb cu un șut puternic de la distanță | Suedia vs Tunisia
06:00
Omar Rekik înscrie cu capul, profitând de o centrare excelentă | Suedia vs Tunisia
05:00
Yasin Ayari deschide scorul cu un șut în vinclu din afara careului | Suedia vs Tunisia
04:00
Amad Diallo marchează din careu, plasând mingea la colțul lung | Coasta de Fildeș vs Ecuador
03:00
Elye Wahi zguduie transversala din apropierea porții | Coasta de Fildeș vs Ecuador
02:00
Bară pentru Alan Minda după o preluare excelentă în careu! | Coasta de Fildeș vs Ecuador
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