Moment neașteptat la spectacolul lui Mihai Bendeac. Actorul a devenit complice la o cerere în căsătorie ca în filme

Aflat în turneu la Iași cu spectacolul de teatru „Bani din cer”, Mihai Bendeac a participat la o surpriză de zile mari. La finalul spectacolului, pe scenă a avut loc o cerere în căsătorie.

Un fan care urma să vizioneze spectacolul „Bani din cer” în care joacă Mihai Bendeac, l-a rugat pe acesta să-i fie complice și să-l ajute să-și surprindă iubita cu o cerere în căsătorie. Actorul a făcut în așa fel încât să nu surprindă doar viitoarea mireasă, ci și pe viitorul mire.

Mihai Bendeac a pretins că a organizat o tombolă și a anunțat numele tânărului care i-a scris că urmează să-și ceară iubita în căsătorie la spectacol. Bărbatul emoționat a urcat pe scenă, iar Mihai Bendeac l-a invitat să le spună el tututor celor prezenți în sala de teatru care este premiul. Acesta și-a chemat iubita pe scenă, a scos inelul de logodnă, s-a așezat în genunchi și a pus marea întrebare: „Vrei să fii soția mea?”. Răspunsul a fost „Da”, iar publicul și actorii au fost încântați să asiste la așa moment emoționant.

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Surpriză de zile mari la spectacolul în care joacă Mihai Bendeac

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Mihai Bendeac a publicat pe rețelele sociale imagini cu momentul:

„Întâmplarea a făcut ca, fiind la Iași în turneul național “Bani din cer 25”, să văd un mesaj trimis de un băiat care îmi spunea că abia așteaptă să o ceară în căsătorie pe iubita lui după spectacolul nostru. Mă întreba dacă îl pot ajuta să-i facă o surpriză. Și, atunci, ce m-am gândit eu… Hai să nu îi răspund. Să creadă că n-am văzut eu sau cineva mesajul. În felul ăsta, am reușit o cvadruplă surpriză: l-am surprins și pe el și pe ea (evident) dar, totodată, mi-am surprins și colegii, plus publicul”, a povestit Mihai Bendeac.

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După spectacol, actorul a stat de vorbă cu tinerii logodiți și i-a spus bărbatului că voia inițial să-i răspundă la mesaj și să-l asigure că-l va ajuta cu surpriza, însă când s-a gândit a doua oară, și-a dat seama că i-ar plăcea să fie o surpriză și pentru el, nu numai pentru viitoarea mireasă.

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