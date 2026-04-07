Exclusiv| Chef Alexandru Sautner, dezvăluiri incendiare despre etapa de bootcamp din sezonul 17 Chefi la cuțite

Iată ce ne-a dezvăluit Chef Alexandru Sautner despre etapa de bootcamp a sezonul 17 Chefi la cuțite.

Chef Alexandru Sautner, juratul Chefi la cuțite, le-a avut alături de el la Oliveto pe soția lui, Flavia și fiica lor, Emma, și împreună ne-au răspuns la câteva curiozități legate de dinamica lor de familie, dar și de sezonul 17 Chefi la cuțite.

Interviu exclusiv cu Chef Alexandru Sautner și familia lui

De obicei copiii trag cu ochiul la părinți și le adoptă pasiunile. Copiii lui Chef Sauter au predilecție spre bucătărie?

„Constantin, băiatul cel mare, da, chiar îi place bucătăria și îmi trimite tot timpul poze cu ce gătește, Ana mai puțin, dar Emma cred că e interesată să gătească. De fapt, așa am început și eu, trăgeam cu ochiul la mama, așa că e pe drumul cel bun”, a povestit chef Alexandru Sautner.

Mai aveți timp să gătiți acasă?

“Vreți să vă surprind? Acasă gătește nevastă-mea. Doar pentru Emma. Eu gătesc la restaurant. Locuim aproape, le spun „veniți la restaurant”. Nu prea îmi place să fac mizerie în casă”, a dezvăluit juratul Chefi la cuțite.

“Doar pentru Emma, recunosc, pentru că pe tine nu prea te prind acasă, de ce să mint”, a spus soția lui Chef Sautner.

Emma, ce îți place cel mai mult din ce gătește sau prăjiturește tatăl tău? Dar din ce gătește mama ta?

“Din ce gătește mama, îmi plac pastele și din ce gătește tata, cam orice”, a spus fiica lui Chef Sautner.

Vă uitați împreună la Chefi la cuțite?

“Categoric da!”, a răspuns soția juratului Chefi la cuțite.

Ce v-a surprins cel mai tare la Chef Alexandru Sautner?

“Este foarte natural, în primul rând. Ne-a surprins că este așa cum este în viața de zi cu zi și la emisiune și de multe ori suntem surprinse cât este de relaxat în timpul emisiunii. Asta mi s-a părut foarte important”, spune Flavia, soția lui Chef Sautner.

„Și glumeț, și vulcanic, așa cum sunt în viața de zi cu zi. Și ambițios, ce să fac! Asta este din naștere, eu nu aș vrea să fiu așa ambițios, n-aș vrea să câștig niciodată”, a mai completat juratul Chefi la cuțite.

„Emma, spune-i – nu te credem, știm cum ești tu”, a mai completat Flavia.

„Exact cum sunt și la televizor, sunt și în viața de zi cu zi, sunt destul de natural pentru că sunt în această emisiune ca să fiu așa cum sunt eu. De fapt, asta mi s-a și spus prima dată – vreau să fii așa cum ești tu. Nu trebuie să joc niciun rol și mă simt ca un pește în apă”, a mai adăugat Chef Sautner.

La ce să se aștepte publicul de la bootcamp și etapa confruntărilor în acest sezon? Cât de tare se ascut cuțitele?

„Un sezon incandescent o să fie, o să vedeți o nebunie cum n-ați mai văzut niciodată. Mi se pare că este cel mai tare sezon de până acum. Se întâmplă foarte multe lucruri, concurenți foarte mișto, echipe senzațional de bune și se gătește chiar pe bune și o să vedeți niște farfurii cum n-ați mai văzut până acum”, a povestit Chef Alexandru Sautner.

Jurații glumesc mereu pe seama „avuției lui Vecchio”, de unde au pornit aceste glume?

„Mă alintă ei așa. Nu știu, avuția poate e ce am în cap. Că mi se pare că asta e cea mai mare avuție. Știți cum este în viață, îmi spunea tata mereu – învață, învață, învață pentru că ce ai în cap nu poate să îți ia nimeni. Și a avut dreptate. Atunci nu credeam, atunci voiam și eu parte materială, financiară, dar cred că ăsta a fost cel mai bun sfatul al lui pe care mi l-a dat până acum, pe care îl dau și eu la copiii mei, la fel îi spun și ei să învețe (...), iar partea financiară să știți că vine, trece, nu e chiar atât de importantă. Este necesară, dar nu cea mai importantă. Cea mai importantă parte eu cred că este ce vedeți aici, familia”, a răspuns Chef Sautner.

Cum sărbătoriți Paștele și ce tradiții se respectă în familia Sautner?

„Ca în fiecare an, mergem acasă la Alexandru, la familia lui, fiind mai departe întrucât mama mea este mai prezentă cu noi și stă zilnic alături de noi, iar de sărbători încercăm să fim alături și de cei din partea lui Alexandru pe care îi vedem mai rar”, a răspuns Flavia.

Aveți un mesaj pentru telespectatori cu ocazia sărbătorilor Pascale?

„Le dorim din toată inima să fie sănătoși, să fie fericiți, să fie mai buni și să aibă căldură în suflet, să aibă liniște sufletească. Paște fericit!”, a spus familia Sautner în cor.

