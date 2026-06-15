Omar Rekik înscrie cu capul, profitând de o centrare excelentă | Suedia vs Tunisia

Yasin Ayari înscrie un nou gol superb cu un șut puternic de la distanță | Suedia vs Tunisia

Luni, 15.06.2026, 07:00

Yasin Ayari deschide scorul cu un șut în vinclu din afara careului | Suedia vs Tunisia

Luni, 15.06.2026, 05:00

Amad Diallo marchează din careu, plasând mingea la colțul lung | Coasta de Fildeș vs Ecuador

Luni, 15.06.2026, 04:00

Elye Wahi zguduie transversala din apropierea porții | Coasta de Fildeș vs Ecuador

Luni, 15.06.2026, 03:00

Bară pentru Alan Minda după o preluare excelentă în careu! | Coasta de Fildeș vs Ecuador

Luni, 15.06.2026, 02:00

Virgil van Dijk a reluat cu capul în poartă | Olanda - Japonia

Luni, 15.06.2026, 00:00

Kamada dă lovitura pe final | Olanda - Japonia

Luni, 15.06.2026, 00:00

Maeda nu poate relua spre poartă | Olanda - Japonia

Duminica, 14.06.2026, 23:00

Jamal Musiala înscrie pentru 4-1 | Germania - Curacao

Duminica, 14.06.2026, 21:15

Undav a finalizat în elegant și a dus scorul la 6-1 | Germania - Curacao

Duminica, 14.06.2026, 21:00

Nmecha deschide scorul cu un șut precis | Germania - Curacao

Duminica, 14.06.2026, 20:20

Metcalfe marchează cu un șut plasat de la marginea careului | Australia - Turcia

Duminica, 14.06.2026, 08:00