Interviu cu Rebecca Nicolescu. Actrița din "Ana, mi-ai fost scrisă în ADN" ne-a dezvăluit secretele Alexiei, personajul ei

Rebecca Nicolescu, actrița din "Ana, mi-ai fost scrisă în ADN", a dat detalii din culisele serialului.

Într-un interviu exclusiv Rebecca Nicolescu, actrița care interpretează rolul Alexiei Mincu în serialul original „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, ne-a dezvăluit câteva detalii de pe platourile de filmare.

Rebecca Nicolescu este una dintre actrițele foarte talentate care face parte din generația tânără de actori. Ea debutat pe micul ecran cu rolul Alexiei Mincu în serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”.

Citește și: Cum arăta în copilărie Rebecca Nicolescu, actrița din serialul "Ana, mi-ai fost scrisă în ADN"

Rebecca ne-a dezvăluit câteva secrete de pe platourile de filmare ale serialului și a vorbit și despre pasiunea ei pentru actorie pe care și-a descoperit-o încă din copilărie.

Rebecca Nicolescu ne-a răspuns la câteva curiozități despre primul ei rol într-un serial românesc.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Interviu exclusiv cu Rebecca Nicolescu, actrița din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”

1. Puțină lume știe că inițial ai dat castingul pentru rolul Anei, dar până la urmă s-a decis că rolul de antagonistă ți se potrivește mai bine. Cum ai primit această veste?

„Eu m-am bucurat foarte tare, eram super excited. Mi s-a părut un rol mult mai ofertant, un rol cu care pot să mă joc, cu care mă distrez mult mai mult decât cu protagonista”, ne-a spus Rebecca.

2. Ce lucruri aveți în comun tu și personajul tău din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”?

“Cred că ar fi capacitatea asta de a nu lua lucrurile foarte în serios, de a strecura un pic umorul în situații destul de critice, asta ar fi. Și impulsivitatea asta care nu se mai lasă”, a adăugat actrița.

Citește și: Bebe Cotimanis, Carmen Ionescu şi Rebecca Nicolescu se alătură producției Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

3. Ne poți spune ceva ce telespectatorii nu știu încă despre rolul tău, Alexia, din serial?

“Asta e o întrebare capcană? E, de fapt, o tipă destul de tristă. În adâncul ei e foarte tristă”, a povestit Rebecca.

4. Cum te pregătești pentru un rol atât de ofertant precum cel al Alexiei?

“Am făcut destul de multe cursuri înainte să începem să filmăm și am lucrat cu fișa personajului foarte mult, de unde să îmi iau inspirația pentru personajul ăsta. Am început să lucrez cu mine când aveam 14-15 ani, trag de acolo câteva chestii din-astea crazy pe care le mai are Alexia, impulsivitatea și agresivitatea. Deci a fost un proces destul de lung, dar foarte mișto”, a mai zis Rebecca.

Pe Rebecca Nicolescu o puteți urmări în serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” de la 20.30, în fiecare joi.

Citește și: Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Episodul 18, 8 mai 2025. Alina este răpită. Ce detaliu despre Basty iese la iveală