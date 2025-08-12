Ce părere și-au făcut Speak și Ristei despre "domnul Marian" de la Insula Iubirii

Ionela și Teodor de la MPFM vor fi părinți pentru a doua oară. Familia Roșu așteaptă o fetiță: „Suntem acum patru”

Chat-ul zilei la Mireasa, 12 august 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show

Ce spune Radu Ștefan Bănică despre „greutatea” numelui său de familie: „La 16 ani am devenit bărbatul în casă”

(P) Optimizează munca agricolă cu accesorii esențiale pentru utilajele mici

(P) Impactul noilor dezvoltări urbane asupra pieței locale de proprietăți

Mireasa sezonul 12, 12 august 2025. Diana și Liviu au avut parte de un date. Cum a decurs întâlnirea

1

Serena Williams a slăbit surpinzător, dar refuză să dezvăluie secretele noii siluete: „Toată lumea arată grozav!”

2

Cum arată fiul misterios al Juliei Roberts la 20 de ani. Soțul actriței a publicat imagini rare cu Phinnaeus

3

Pamela Anderson și Sylvester Stallone, în conflict. Propunerea „indecentă” pe care i-ar fi făcut-o actorul

4

Ce a primit Saint, fiul lui Kim Kardashian, de la Zâna Măseluță. Imaginile care au stârnit fanii

5

Horoscop zilnic 11 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

6

Ce spune Radu Ștefan Bănică despre „greutatea” numelui său de familie: „La 16 ani am devenit bărbatul în casă”