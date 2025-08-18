Antena
Home
Fiertzi
Ce cred Speak și Ristei despre tatuajul Ellei cu "T de la Thailanda"
Ce cred Speak și Ristei despre tatuajul Ellei cu "T de la Thailanda"
Luni, 18.08.2025, 13:30
Cum se montează emisiunea Insula Iubirii. Speak și Ristei vorbesc cu editorul principal
Luni, 18.08.2025, 13:30
Speak și Ristei își spun adevărata părere despre Marius și atitudinea lui față de ispite
Luni, 18.08.2025, 13:30
Ce părere și-au făcut Speak și Ristei despre "domnul Marian" de la Insula Iubirii
Marti, 12.08.2025, 12:00
Speak și Ristei, despre cuplurile care au venit să se testeze real la Insula Iubirii
Marti, 12.08.2025, 12:00
Marius și mahmureala sa, subiect de discuții pentru Speak și Ristei
Marti, 12.08.2025, 12:00
Ce cred Speak și Ristei despre relația Ellei cu Andrei
Marti, 05.08.2025, 15:08
Speak și Ristei lansează întrebarea – îl plac telespectatoarele pe George Jaguarul?
Duminica, 03.08.2025, 20:00
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi
Duminica, 03.08.2025, 20:00
Speak și Ristei, apel către Ștefania în timp ce urmăresc Insula Iubirii. De ce au sunat-o
Duminica, 27.07.2025, 20:30
Speak și Ristei descoperă cuplurile din noul sezon Insula Iubirii. Cine le-a atras atenția
Duminica, 27.07.2025, 20:30
Black Friday
Campionatele Europene de Inot in bazin scurt
Antena 30
Momentul tau de relaxare
Roata Vedetelor
Gesturi Tandre
Fiertzi
Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Reacții după ce băieții s-au așezat în spatele fetei pe care vor să o cunoască
Luni, 18.08.2025, 14:23
Speak și Ristei își spun adevărata părere despre Marius și atitudinea lui față de ispite
Luni, 18.08.2025, 13:30
Cum se montează emisiunea Insula Iubirii. Speak și Ristei vorbesc cu editorul principal
Luni, 18.08.2025, 13:30
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 15 august 2025. Viața într-un reality show! Cât de greu te adaptezi într-un mediu nou
Vineri, 15.08.2025, 19:00
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 15 august 2025. Aventurile de o noapte! Pasiune sau capcană?
Vineri, 15.08.2025, 19:00
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 15 august 2025. Ce nume apare când te sună partenerul? Ce au răspuns vedetele
Vineri, 15.08.2025, 19:00
Mireasa sezonul 12, 15 august 2025. Liviu și Diana sunt mirele și mireasa săptămânii
Vineri, 15.08.2025, 16:58
Mireasa sezonul 12, 15 august 2025. Pe cine își doresc băieții să cunoască mai bine
Vineri, 15.08.2025, 16:51
Mireasa sezonul 12, 15 august 2025. Filmările debutului de sezon s-au desfășurat în Halkidiki, Grecia
Vineri, 15.08.2025, 16:41
Mireasa sezonul 12, 15 august 2025. Povestea de viață a Alinei: Sunt divorțată!
Vineri, 15.08.2025, 16:30
Mireasa sezonul 12, 15 august 2025. Povestea de viață a Costinei: La 16 ani am avut primul job!
Vineri, 15.08.2025, 16:10
Mireasa sezonul 12, 15 august 2025. Unde este ciocolata? Marea dilemă din casa fetelor!
Vineri, 15.08.2025, 15:52
Ultimele știri
Trending
14:23
Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Reacții după ce băieții s-au așezat în spatele fetei pe care vor să o cunoască
14:00
Chat-ul zilei la Mireasa, 18 august 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show
13:30
Speak și Ristei își spun adevărata părere despre Marius și atitudinea lui față de ispite
13:30
Cum se montează emisiunea Insula Iubirii. Speak și Ristei vorbesc cu editorul principal
13:30
Ce cred Speak și Ristei despre tatuajul Ellei cu "T de la Thailanda"
13:29
Ce i-a răspuns Zelenski lui Trump după ce liderul SUA i-a recomandat să renunțe la Crimeea și să nu adere la NATO
1
Imagini de colecție cu Nicușor Dan în timpul drumețiilor cu familia. A mers cu fiul lui în spate până la Chilia lui Arsenie Boca
2
Ana Ularu, dezvăluiri despre soțul ei, actorul german Marc Rissmann. Cum o răsfață bărbatul: „Fiecare zi e o declarație”
3
Obiceiurile alimentare ciudate ale Regelui Charles. Cum preferă ouăle, ce mănâncă la prânz și care este băutura sa preferată
4
John Cena a dezvăluit că și-a făcut transplant de păr după ce a început să chelească: „Nu e nimic rușinos”
5
Imagini rare cu partenerul Danielei Crudu. Cei doi formează un cuplu discret și au împreună doi copii
6
Cum arată Cybill Shepherd la 75 de ani. Partenera lui Bruce Willis din "Maddie și David", surprinsă recent în public
