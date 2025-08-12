Antena
Home
Fiertzi
Speak și Ristei, despre cuplurile care au venit să se testeze real la Insula Iubirii
Speak și Ristei, despre cuplurile care au venit să se testeze real la Insula Iubirii
Nu ratați, săptămânal, cel mai așteptat show digital al verii – Fiertzi pe Insula Iubirii, Cu Speak și Ristei.
Marti, 12.08.2025, 12:00
Ce părere și-au făcut Speak și Ristei despre "domnul Marian" de la Insula Iubirii
Marti, 12.08.2025, 12:00
Marius și mahmureala sa, subiect de discuții pentru Speak și Ristei
Marti, 12.08.2025, 12:00
Ce cred Speak și Ristei despre relația Ellei cu Andrei
Marti, 05.08.2025, 15:08
Speak și Ristei lansează întrebarea – îl plac telespectatoarele pe George Jaguarul?
Duminica, 03.08.2025, 20:00
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi
Duminica, 03.08.2025, 20:00
Speak și Ristei, apel către Ștefania în timp ce urmăresc Insula Iubirii. De ce au sunat-o
Duminica, 27.07.2025, 20:30
Speak și Ristei descoperă cuplurile din noul sezon Insula Iubirii. Cine le-a atras atenția
Duminica, 27.07.2025, 20:30
Mireasa sezonul 12, 12 august 2025. Diana și Liviu au avut parte de un date. Cum a decurs întâlnirea
Marti, 12.08.2025, 14:34
Marius și mahmureala sa, subiect de discuții pentru Speak și Ristei
Marti, 12.08.2025, 12:00
Ce părere și-au făcut Speak și Ristei despre "domnul Marian" de la Insula Iubirii
Marti, 12.08.2025, 12:00
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 1. Primele impresii ale concurenților în competiție
Marti, 12.08.2025, 08:48
Insula iubirii Sezonul 9, 11 august 2025. ”Te-aș fi sărutat acum!”. Marius Avram, extrem de dezamăgit de Maria, soția lui
Luni, 11.08.2025, 23:58
Insula iubirii Sezonul 9, 11 august 2025. Concluzia lui Andrei Lemnaru după ce a văzut atingerile dintre Ella Vișan și ispita Teo: Este foarte atrasă de el!
Luni, 11.08.2025, 23:28
Insula iubirii Sezonul 9, 11 august 2025. Marian Grozavu a aflat că Bianca Dan ar fi vorbit cu o fostă ispită: Plecăm separați!
Luni, 11.08.2025, 22:40
Insula iubirii Sezonul 9, 11 august 2025. Cristi Pungă, îngrijorat după ce Francesca Sarao a vorbit despre problemele din relația lor
Luni, 11.08.2025, 22:02
Insula iubirii Sezonul 9, 11 august 2025. Reacția lui George Vornicu, după ce ispita George i-a spus Ionelei Coșa: Nu vreau să fac sex cu tine!
Luni, 11.08.2025, 21:54
Insula iubirii Sezonul 9, 11 august 2025. Băieții își fac griji, fetele se pregătesc pentru petrecere!
Luni, 11.08.2025, 21:45
Insula iubirii Sezonul 9, 11 august 2025. Pe cine au ales băieții la date-uri: Ne simțim foarte bine împreună!
Luni, 11.08.2025, 21:32
Insula iubirii Sezonul 9, 11 august 2025. Ispitele masculine aleg fetele cu care vor merge la date. Cine a fost refuzat
Luni, 11.08.2025, 21:07
14:34
Mireasa sezonul 12, 12 august 2025. Diana și Liviu au avut parte de un date. Cum a decurs întâlnirea
14:28
(P) Impactul noilor dezvoltări urbane asupra pieței locale de proprietăți
14:23
(P) Optimizează munca agricolă cu accesorii esențiale pentru utilajele mici
14:20
Ce spune Radu Ștefan Bănică despre „greutatea” numelui său de familie: „La 16 ani am devenit bărbatul în casă”
13:55
Chat-ul zilei la Mireasa, 12 august 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show
13:36
Ionela și Teodor de la MPFM vor fi părinți pentru a doua oară. Familia Roșu așteaptă o fetiță: „Suntem acum patru”
Vezi ultimele stiri
Serena Williams a slăbit surpinzător, dar refuză să dezvăluie secretele noii siluete: „Toată lumea arată grozav!”
Cum arată fiul misterios al Juliei Roberts la 20 de ani. Soțul actriței a publicat imagini rare cu Phinnaeus
Pamela Anderson și Sylvester Stallone, în conflict. Propunerea „indecentă” pe care i-ar fi făcut-o actorul
Ce a primit Saint, fiul lui Kim Kardashian, de la Zâna Măseluță. Imaginile care au stârnit fanii
Horoscop zilnic 11 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Ce spune Radu Ștefan Bănică despre „greutatea” numelui său de familie: „La 16 ani am devenit bărbatul în casă”
