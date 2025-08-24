Antena
Fiertzi
Metodele de seducție ale Oanei Monea, luate la "puricat" de Speak și Ristei
Metodele de seducție ale Oanei Monea, luate la "puricat" de Speak și Ristei
Duminica, 24.08.2025, 20:00
Cum sună engleza perfectă vorbită de Marian. Ristei și Speak își dau cu părerea
Duminica, 24.08.2025, 20:00
Cel mai șocant moment de la Insula Iubirii, comentat de Speak și Ristei la "Fiertzi pe Insula"
Duminica, 24.08.2025, 20:00
Ce cred Speak și Ristei despre tatuajul Ellei cu "T de la Thailanda"
Luni, 18.08.2025, 13:30
Cum se montează emisiunea Insula Iubirii. Speak și Ristei vorbesc cu editorul principal
Luni, 18.08.2025, 13:30
Speak și Ristei își spun adevărata părere despre Marius și atitudinea lui față de ispite
Luni, 18.08.2025, 13:30
Ce părere și-au făcut Speak și Ristei despre "domnul Marian" de la Insula Iubirii
Marti, 12.08.2025, 12:00
Speak și Ristei, despre cuplurile care au venit să se testeze real la Insula Iubirii
Marti, 12.08.2025, 12:00
Marius și mahmureala sa, subiect de discuții pentru Speak și Ristei
Marti, 12.08.2025, 12:00
Ce cred Speak și Ristei despre relația Ellei cu Andrei
Marti, 05.08.2025, 15:08
Speak și Ristei lansează întrebarea – îl plac telespectatoarele pe George Jaguarul?
Duminica, 03.08.2025, 20:00
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi
Duminica, 03.08.2025, 20:00
Speak și Ristei, apel către Ștefania în timp ce urmăresc Insula Iubirii. De ce au sunat-o
Duminica, 27.07.2025, 20:30
Insula iubirii Sezonul 9, 25 august 2025. Decizia lui Marius Avram după întâlnirea cu ispita Cătălin Brînză: „Simt că va fi un divorț, ne vom separa”
Luni, 25.08.2025, 21:14
Insula iubirii Sezonul 9, 25 august 2025. Marius Avram și ispita Cătălin Brînză, față în față! Adevărul despre apropierea dintre ei: „A venit natural”
Luni, 25.08.2025, 20:40
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 25 august 2025. Limitele sănătoase ale iubirii: cine trasează granițele într-un cuplu
Luni, 25.08.2025, 19:00
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 25 august 2025. Imagine vs. esență: ce contează mai mult într-o relație?
Luni, 25.08.2025, 19:00
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 25 august 2025. Eliza Natanticu, Olga Gutanu și Ecaterine dezvăluie: ce observă prima dată la un bărbat
Luni, 25.08.2025, 19:00
Mireasa sezonul 12, 25 august 2025. Samina nu le simpatizează pe Loredana, Gabriela și Ștefania: „Mă deranjează atitudinea”
Luni, 25.08.2025, 16:49
Mireasa sezonul 12, 25 august 2025. Samina, în lacrimi după ce Alexandru a intrat în cursa de eliminare
Luni, 25.08.2025, 16:36
Mireasa sezonul 12, 25 august 2025. Diana le-a spus fetelor că Sorin i-ar fi zis că ea e singura lui preferință!
Luni, 25.08.2025, 15:49
Mireasa sezonul 12, 25 august 2025. Ce sfaturi a primit Liviu de la Lavinia în legătură cu Diana
Luni, 25.08.2025, 14:58
Mireasa sezonul 12, 25 august 2025. Liviu și Ștefania au interacționat mai mult la petrecerea din weekend
Luni, 25.08.2025, 14:28
Mireasa sezonul 12, 25 august 2025. Emily ezită în cunoașterea cu Cristian
Luni, 25.08.2025, 14:21
Super Neatza, 25 august 2025. Twister reinterpretat pus în scenă de matinali
Luni, 25.08.2025, 11:28
Ultimele știri
Trending
21:14
Insula iubirii Sezonul 9, 25 august 2025. Decizia lui Marius Avram după întâlnirea cu ispita Cătălin Brînză: „Simt că va fi un divorț, ne vom separa”
20:40
Insula iubirii Sezonul 9, 25 august 2025. Marius Avram și ispita Cătălin Brînză, față în față! Adevărul despre apropierea dintre ei: „A venit natural”
19:00
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 25 august 2025. Limitele sănătoase ale iubirii: cine trasează granițele într-un cuplu
19:00
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 25 august 2025. Imagine vs. esență: ce contează mai mult într-o relație?
19:00
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 25 august 2025. Eliza Natanticu, Olga Gutanu și Ecaterine dezvăluie: ce observă prima dată la un bărbat
17:25
Gestul neobișnuit al unei mame la nunta fiicei sale a stârnit controverse în online: „Oamenii vor crede că încerc să o eclipsez”
Cât a plătit Laura Cosoi pentru un masaj în Bali. Actriței nu i-a venit să creadă "scorurile" practicate
O tânără din Miami, pusă la zid după ce a recunoscut că poartă corset 23 de ore pe zi: „Ridicolă”. Cum arată
3
Andreea Tonciu, escapadă de lux în Turcia. Tariful uriaș achitat pentru o singură noapte de cazare
Eliza, nepoata Reginei Camilla, de nerecunoscut. Cum arată domnișoara de onoare de la nunta Prințului William cu Kate Middleton
Cum arată noul apartament în care s-au mutat Selly și Smaranda Știrbu. Cine s-a ocupat de renovarea lui | VIDEO
Horoscop zilnic 25 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
