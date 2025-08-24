Home
Cel mai șocant moment de la Insula Iubirii, comentat de Speak și Ristei la "Fiertzi pe Insula"
Duminica, 24.08.2025, 20:00
Cum sună engleza perfectă vorbită de Marian. Ristei și Speak își dau cu părerea
Duminica, 24.08.2025, 20:00
Metodele de seducție ale Oanei Monea, luate la "puricat" de Speak și Ristei
Duminica, 24.08.2025, 20:00
Ce cred Speak și Ristei despre tatuajul Ellei cu "T de la Thailanda"
Luni, 18.08.2025, 13:30
Cum se montează emisiunea Insula Iubirii. Speak și Ristei vorbesc cu editorul principal
Luni, 18.08.2025, 13:30
Speak și Ristei își spun adevărata părere despre Marius și atitudinea lui față de ispite
Luni, 18.08.2025, 13:30
Ce părere și-au făcut Speak și Ristei despre "domnul Marian" de la Insula Iubirii
Marti, 12.08.2025, 12:00
Speak și Ristei, despre cuplurile care au venit să se testeze real la Insula Iubirii
Marti, 12.08.2025, 12:00
Marius și mahmureala sa, subiect de discuții pentru Speak și Ristei
Marti, 12.08.2025, 12:00
Ce cred Speak și Ristei despre relația Ellei cu Andrei
Marti, 05.08.2025, 15:08
Speak și Ristei lansează întrebarea – îl plac telespectatoarele pe George Jaguarul?
Duminica, 03.08.2025, 20:00
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi
Duminica, 03.08.2025, 20:00
Speak și Ristei, apel către Ștefania în timp ce urmăresc Insula Iubirii. De ce au sunat-o
Duminica, 27.07.2025, 20:30
Insula iubirii Sezonul 9, 25 august 2025. Decizia lui Marius Avram după întâlnirea cu ispita Cătălin Brînză: „Simt că va fi un divorț, ne vom separa”
Luni, 25.08.2025, 21:14
Insula iubirii Sezonul 9, 25 august 2025. Marius Avram și ispita Cătălin Brînză, față în față! Adevărul despre apropierea dintre ei: „A venit natural”
Luni, 25.08.2025, 20:40
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 25 august 2025. Limitele sănătoase ale iubirii: cine trasează granițele într-un cuplu
Luni, 25.08.2025, 19:00