Imagini din sejurul estival cu actrița din “Fructul oprit”. Cum și-a petrecut Doinița Oancea vacanța de vară

S-a relaxat o săptămână la mare, iar acum se simte pregătită să revină în forță la muncă. Doinița Oancea, îndrăgita actriță din “Fructul oprit”, a preferat să-și petreacă sejurul estival pe litoralul românesc.

Vara fără mare nu are farmec, este de părere frumoasa vedetă, motiv pentru care aceasta nu a putut să stea departe în acest sezon de destinația preferată. “Am fost într-o vacanță de relaxare pe litoralul românesc. Vara fără mare ar fi tristă. Am venit să-mi încarc bateriile pentru că mă așteaptă o perioadă încărcată, cu filmări la <<Fructul oprit>>, pentru sezonul al doilea, dar va trebui să mă ocup și de atelierele mele, Dilo’s, dar și de cel cu rochii de mireasă, unde lucrez împreună cu prietena mea, Olga”, povestește Doinița.

Principiile în care crede cu tărie au ajutat-o pe frumoasa actriță să câștige simpatia publicului. Alături de nume mari ale filmului și teatrului românesc, ea a jucat în prima dramă psihologică realizată în peisajul serialelor autohtone – “Fructul oprit”, primul sezon putând fi urmărit, în reluare, începând de astăzi, de la ora 23.00, de luni până vineri, la Antena 1. “Cred că secretul vine din interior. Cred că aerul inocent vine de la cum mi-am construit personalitatea: curat și fără să-mi doresc succesul cu orice preț. Am principii sănătoase și, probabil, asta ajută. Și sunt copilăroasă.”, se descrie Doinița Oancea.

Aceasta se va întoarce, în curând, pe platourile de filmare de la “Fructul oprit”. Serialul produs de Ruxandra Ion va reveni în atenția telespectatorilor cu un nou sezon, la Antena 1.

