În ediția de azi la Furnicuțele, Denisa Rifai a dezvăluit în ce an s-a născut. Cum au reacționat cei din platou.

Într-un nou episod al emisiunii Furnicuțele, Denise Rifai a dezvăluit câți ani are, mai precis, în ce an s-a născut.

Câți ani are Denise Rifai, a dezvăluit totul la "Furnicuțele"

Vali Vijelie a fost invitatul de astăzi de la Furnicuțele și a vorbit cu Denise Rifai despre momentul în care și-a început cariera, dar și despre alte situații din viața personală și profesională.

„Pot să spun ceva despre invitatul meu? E o vijelie, la propriu.”, a declarat prezentatoarea emisiunii Furnicuțele.

Cântărețul a mărturisit că atunci când nu încearcă, nu câștigă, așa că își dorește să încerce în orice situație.

Curioasă să afle cum și când și-a ales Vali Vijelie numele de scenă, artistul a povestit imediat și a adus în atenția publicului momentul.

„Eu nu mi-am ales. Am învățat la cel mai mare pedagog de acordeon din România, nu mai trăiește, domnul Dorel Cocoșatu, eu fiind prieten cu copiii lui.”, a declarat Vali Vijelie. Acesta avea 13 ani sau 14 ani jumătate pe atunci.

Se pare că numele de scenă al lui Vali Vijelie a fost ales de prietenul său, „Nicu al lui Dorel”. Ulterior, artistul și-a amintit de o melodie pe care a cântat-o în 1984, iar imediat Denise Rifai a declarat următoarele: „Eu urma să mă nasc în ‘85”.

Ce a păstrat Vali Vijelie de la părinții lui

Întrebat de prezentatoarea Denise Rifai ce a păstrat și ce a dus cu el mai departe de la părinții săi, Vali Vijelie a răspuns că este vorba despre vocea de la mama sa, iar talentul de la tatăl său.

"De la amândoi, ce se vede.", a spus Vali Vijelie. Astfel, fanii cântărețului au putut să afle că mama sa cânta romanțe. Întrebat de către Denise Rifai care ar fi artista preferată din țara noastră care interpretează romanțe, Vali Vijelie a numit două dintre acestea.

Astfel, cei care urmăresc emisiunea Furnicuțele, află întotdeauna detalii mai puțin știute despre invitații lui Denise Rifai. Vali Vijelie a fost unul dintre aceștia, iar poveștile sau au trecut mai departe de ceea ce se vede de fiecare dată pe micul ecrane.