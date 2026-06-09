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„Furnicuțele”, invitată Crina Mardare. Cum a reacționat Elena Mogîldea când și-a dat seama că va fi nora sa

Invitată în emisiunea Furnicuțele, Crina Mardare a avut parte de o surpriză chiar în platou. Elena Mogîldea a venit mai zâmbitoare ca niciodată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Iunie 2026, 19:00 | Actualizat Marti, 09 Iunie 2026, 15:54
„Furnicuțele”, invitată Crina Mardare. Cum a reacționat Elena Mogîldea când și-a dat seama că va fi nora sa | antena 1
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Crina Mardare, invitată în emisiunea Furnicuțele, a povestit momentul în care a rămas gravidă la 35 de ani. A specificat că totul a fost o minune, asta pentru că existau mici șanse să se întâmple acest lucru. Cu toate acestea, a reușit, dar nu fără probleme.

Cum a reacționat Elena Mogîldea când și-a dat seama că va fi nora sa

Totul s-a întâmplat în Olanda, moment în care Crina Mardare și-a dorit să iasă din spital pentru a merge să cânte. Cea pe care toată lumea o cunoaște drept profesoara de muzică, a mărturisit că întotdeauna și-a dorit să fie mamă de fată, însă a primit acest cadou din partea lui Dumnezeu. Totul s-a întâmplat atunci când fiul său, Bubu Cernea, i-a prezentat-o pe partenea Elena Mogîldea.

Surpriza pentru Crina Mardare în platoul emisiunii Furnicuțele a fost chiar clipa în care actrița cunoscută pentru rolurile din serialele TV difuzate de Antena 1 a ajuns în fața sa. Aceasta a dezvăluit că soacra sa nu este una obișnuită. Ba mai mult, nu a avut niciodată întrebări sau neliniști specifice.

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Încă de când era copil, Bubu Cernea a învățat să asculte muzică bună, așa cum mama sa, Crina Mardare, îi punea întotdeauna. Ascultă printre altele, și Sting.

„Cred că seamănă cu mine, cu taică-su foarte mult. Cred că am fost foarte bună prietenă cu el.”, a povestit Crina Mardare. Numele adevărat al lui Bubu Cernea este Mihai Andrei. Numele de Mihai i-a fost oferit după cel al tatălui Crinei Mardare.

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Porecla de Bubu i-a venit atunci când era foarte mic și totul vine de la „bubuială”, asta pentru că era un copil extrem de energic.

Cum este Crina Mardare în rolul de soacră

În fața lui Denise Rifai, Crina Mardare a mărturisit că nu a crezut niciodată în ideea că soacra ar trebui să fie „rea”. Tot timpul s-a ghidat după alte considerente. În schimb, nu a uitat și și-a adus aminte de fetele pe care fiul său le-a prezentat în urmă cu mai mulți ani, dar care nu i-au plăcut cu adevărat.

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„Pe Elena am iubit-o din primul moment și pe zi ce trece din ce în ce mai mult. Am zis că am un băiat, dar am câștigat o fată, mereu mi-am dorit o fată.”, a declarat Crina Mardare în fața lui Denise Rifai în platoul emisiunii Furnicuțele.

Crina Mardare și-ar dori ca cei doi să aibă o viață lungă și fericită, însă este conștientă de greutățile care pot apărea pe parcurs.

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