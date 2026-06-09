Crina Mardare, invitată în emisiunea Furnicuțele, a avut parte de o surpriză. Zoia Alecu, partenera sa din formația Sfinx Experience a ajuns și ea în platou.

„Furnicuțele”, invitată Crina Mardare. Cum arată azi Zoia Alecu, partenera sa din Sfinx Experience | antena 1

Invitată în emisiunea Furnicuțele, Crina Mardare a avut parte de mai multe surprize chiar în platou. Denise Rifai a surprins-o cu adevărat și a adus alături de ea foști și actuali elevi, dar și prieteni.

Cum arată azi Zoia Alecu, partenera sa din Sfinx Experience

Crina Mardare a povestit în cadrul emisiunii Furnicuțele cum Luminița Anghel a fost primul său elev. Erau prietene cu Laura Stoica și totul s-a legat la acea vreme. După ce a revenit în România din Olanda, situația profesională s-a schimbat pentru ea.

A dezvăluit că printre cei mai conștiincioși elevi ai săi se numără Dora Gaitanovici, Alina Eremia, JO și Liviu Teodorescu, dar și Luminița Anghel.

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În schimb, nu a putut să nu spună faptul că Marian Capet a reprezentat o provocare extremă pentru ea, însă niciodată nu a renunțat. Întâlnirea cu Zoie Alecu în platoul Furnicuțele a reprezentat o surpriză minunată.

A povestit cum erau prietene foarte bune, iar ea i-a propus să aibă împreună o formație.

„M-am împrietenit tare cu ea și i-am zis să vină să cânte cu mine și mi-a zis că nu poate niciodată.”, a povestit Crina Mardare. În schimb, Zoie Alecu a mărturisit că nu ar fi putut urca niciodată pe scenă, asta pentru că melodiile pe care ea le cânta la acea vreme nu se pretau pe ceea ce Crina Mardare își dorea.

Crina Mardare a subliniat că Zoie Alecu nu ar fi putut sta niciodată pe scenă într-un anumit fel și nici nu ar fi avut cum să se îmbrace în modul dorit.

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„Stăm foarte aproape una de alta, dar eu mai ales nu am timp.”, a povestit Crina Mardare. În prezent, a transmis că Zoie Alecu încă ajunge să-și vadă visul cu ochii, acela de a cânta la chitară.

„În clipa în care m-a sunat ea, eu cântând folk, eu i-am zis că nu știu.”, a mărturisit Zoie Alecu.

Cum a reușit Zoie Alecu să cânte alături de Crina Mardare

Cele două erau prietene, iar Zoie Alecu a avut nevoie de doi ani de zile pentru a-și „omogeniza vocea”, așa cum singură s-a exprimat în platou la Furnicuțele. În ceea ce o privește pe Crina Mardare, aceasta a declarat că uita deseori partiturile și totul devenea un dezastru în acel moment.

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„Zoie e zăpăcită prin felul său de a fi.”, a declarat Crina Mardare. Cele două și-au adus aminte de perioada sărbătorilor și de modul în care le petreceau pe atunci.