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Ce a putut să spună Gabi Tamaș despre soția lui, Ioana. Totul s-a întâmplat la Furnicuțele

Gabi Tamaș, declarații emoționante despre soția sa la „Furnicuțele”. Ce i-a lipsit cel mai mult la Survivor. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 12 Iulie 2026, 19:08 | Actualizat Duminica, 12 Iulie 2026, 19:11
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Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, Gabi Tamaș a vorbit deschis despre experiențele care i-au pus la încercare limitele, atât în plan personal, cât și profesional.

Ce a putut să spună Gabi Tamaș despre soția lui, Ioana

Fostul internațional a rememorat momentele petrecute la Survivor și Asia Express, dar și-a deschis sufletul atunci când a venit vorba despre familie, mărturisind că soția și fiica sa au fost cele care i-au lipsit cel mai mult în perioadele în care a fost departe de casă.

Deși este cunoscut pentru imaginea de om puternic și lipsit de emoții, Gabi Tamaș a arătat o latură sensibilă atunci când a vorbit despre partenera sa de viață. Fostul fotbalist a lăsat de înțeles că familia reprezintă cel mai important sprijin al său și că dorul de cei dragi a fost adevărata provocare în competițiile televizate.

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La Survivor, unde a reușit să câștige trofeul, spune că cele mai dificile momente nu au fost probele fizice sau lipsurile, ci distanța față de oamenii pe care îi iubește. Chiar dacă a trecut prin condiții extreme și a fost nevoit să se adapteze unui stil de viață complet diferit, gândul îi zbura constant la soția și fiica sa.

În stilul caracteristic, Gabi Tamaș a povestit și un episod amuzant din timpul competiției. Fiind obișnuit cu anumite tabieturi, a încercat chiar să obțină alcool prin fermentarea unei nuci de cocos. După ce a verificat dacă experimentul a dat rezultate, a realizat că planul nu avea nicio șansă de reușită și a renunțat rapid la idee.

Tot în cadrul emisiunii, fostul fundaș a vorbit cu mult respect despre soția sa și a povestit că, deși nu este o persoană superstițioasă, există un episod care l-a făcut să privească altfel lucrurile. La unul dintre meciurile sale, partenera i-a fost alături în tribună, iar el a fost foarte aproape de o accidentare gravă. Din acel moment, a preferat ca aceasta să nu mai fie prezentă la partidele sale, considerând că este mai liniștit dacă ea îl urmărește de la distanță.

Prietenia cu Dan Alexa durează de peste 25 de ani

Un alt subiect abordat de Gabi Tamaș la „Furnicuțele” a fost relația specială pe care o are cu Dan Alexa. Cei doi sunt prieteni de mai bine de un sfert de secol, iar legătura lor a fost consolidată atât pe terenul de fotbal, cât și în afara lui.

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Cei doi au făcut echipă și la Asia Express, unde au trecut împreună prin numeroase provocări. Dacă la Survivor cel mai greu i s-a părut să stea departe de familie, în aventura din Asia recunoaște că momentul cel mai dificil a fost să ceară găzduire unor oameni complet necunoscuți. Spune că este o persoană timidă și că i-a fost foarte greu să bată la ușile localnicilor pentru a cere ajutor.

În platoul emisiunii nu au lipsit nici glumele. Gabi Tamaș a spus, râzând, că și-ar dori să participe cândva la Insula Iubirii, însă doar în rol de ispită și doar dacă l-ar avea alături pe Dan Alexa.

La rândul său, Dan Alexa l-a descris pe fostul internațional drept unul dintre cei mai determinați oameni pe care îi cunoaște, convins că, atunci când își propune ceva, Gabi Tamaș face tot posibilul să își atingă obiectivul. Prietenia lor, construită în peste 25 de ani, rămâne una dintre cele mai solide din lumea sportului românesc.

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