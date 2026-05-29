„Furnicuțele”, invitat Tudor Fly Project. Care este tulburarea de care suferă și de ce trebuie să ia pastile toată viața

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Tudor Ionescu de la Fly Project a vorbit despre tulburarea de care suferă și motivul pentru care va fi nevoit să ia pastile toată viața.

Publicat: Vineri, 29 Mai 2026, 19:00 | Actualizat Vineri, 29 Mai 2026, 16:07
În relația cu soția sa, Ana, Tudor de la Fly Project a fost cel care a făcut primul pas. La început, a atras-o frumusețea ei, iar mai apoi a constatat că inteligența este o altă calitate care o caracterizează.

De asemenea, soția sa a observat că este extrem de modest, o calitate pe care o are și astăzi. Tot soția sa l-a încurajat să meargă la un psihiatru, acolo unde a aflat că suferă de tulburare bipolară. Artistul a subliniat că a fost ajutat în acest sens și că este nevoit să ia pastile toată viața din această cauză.

Rămâne totuși un artist pozitiv și este încântat să fie în fața publicului cu piesele sale. Relația sa cu soția a avut parte și de momente mai dificile, atunci când cei doi au decis să ia o pauză. În acel moment, Tudor Ionescu a simțit nevoia să plece într-o altă casă.

Acesta a mărturisit la Furnicuțele, în fața lui Denise Rifai, că el nu crede în pauzele din relații, însă cu toate acestea a trecut printr-una. A fost crescut de bunici și atunci când s-a născut sora sa avea 10 ai. Nu și-a dorit să aibă o soră la început, asta pentru că nu voia să împartă mâncarea cu aceasta.

La momentul respectiv, i-a scris o scrisoare bunicii sale în care îi spunea că nu-și dorește să aibă o soră pentru că îi mănâncă cartofii prăjiți.

Când a descoprit Tudor Ionescu de la Fly Project că suferă de tulburare bipolară

În 2020, pe timpul pandemiei, atunci când lumea nu știa care va fi viitorul din niciun punct de vedere, artistul s-a simțit din ce în ce mai deprimat. Fiica sa era mică pe atunci, iar el nu putea funcționa în parametrii normali.

Soția sa l-a sfătuit în acest sens să meargă la un psihiatru și așa a aflt că suferă de tulburare bipolară. Atât mama sa, cât și mama soției, dar și soția, au fost cele care l-au ajutat în drumul său spre revenire. Aceasta nu a venit ușor, însă odată ce a putut discuta despre lucrurile care îl apăsau, viața sa s-a reglat. În prezent este un artist complet, are o familie frumoasă și fanii care i-au fost mereu alături, încă de la început. Continuă să facă muzică și să-i bucure pe toți așa cum a făcut-o de la lansarea Fly Project încoace.

