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EXCLUSIV | Ce se pregătește pentru noul sezon Furnicuțele! Producǎtorul General Emilia Vlad dezvăluie primele surprize: „Va fi…”

„Furnicuțele” revin la Antena 1 pe 7 septembrie, cu un nou sezon plin de surprize. Emilia Radu a dezvăluit, în exclusivitate, ce au pregătit pentru telespectatori.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 31 August 2026, 17:04 | Actualizat Luni, 31 August 2026, 17:05
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„Furnicuțele” revin la Antena 1 cu și mai multă energie, iar noul sezon promite să aducă în fața telespectatorilor numeroase surprize, momente amuzante și invitați neașteptați. Echipa emisiunii a pregătit deja o serie de noutăți pentru edițiile care urmează, iar producătoarea generală a oferit, în exclusivitate, detalii despre ceea ce se va întâmpla în culisele proiectului.

Ce se pregătește pentru noul sezon Furnicuțele

Pregătirile pentru noul sezon nu s-au oprit nicio clipă, iar întreaga echipă a lucrat intens pentru ca revenirea „Furnicuțelor” să fie una pe măsura așteptărilor. Unul dintre elementele importante ale noului sezon este integrarea lui Cătălin Măruță în proiect, despre care Emilia a avut numai cuvinte de laudă.

Producătoarea generală a dezvăluit că acomodarea lui Cătălin Măruță a fost mult mai ușoară decât s-ar fi așteptat și că prezentatorul s-a integrat rapid în echipă.

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„Nu ne-am oprit niciodată din a pregăti sezonul. Cu acomodarea lui Cătălin Măruță, el ne-a făcut viața foarte ușoară, a fost ca și cum era aici de-o viață. Cu invitați noi, la care nu se aștepta nimeni. Nici noi nu ne așteptam să ne accepte invitația de a veni. Cu câteva noutăți la lucrarea de control. Avem întrebările publicului de acasă prin intermediul lui Cătălin Măruță. Vin cu multă, multă, multă veselie”, a declarat Emilia, în exclusivitate.

Producǎtorul General Emilia Vlad dezvăluie primele surprize: „Va fi…”

Astfel, telespectatorii vor avea parte de o serie de momente surpriză, iar întrebările venite din partea publicului de acasă vor ocupa un loc important în noul sezon. Prezența lui Cătălin Măruță aduce, de asemenea, un plus de energie și voie bună în platou.

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Dincolo de camerele de filmat, echipa „Furnicuțelor” funcționează asemenea unei găști de prieteni, iar această apropiere se reflectă și în atmosfera emisiunii. Cu multă veselie, invitați surpriză și momente pregătite special pentru public, noul sezon se anunță unul plin de culoare.

„Furnicuțele” revin în premieră la Antena 1 și în AntenaPLAY pe 7 septembrie, iar telespectatorii sunt așteptați să descopere toate surprizele pregătite de echipă.

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