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„Furnicuțele”, invitat Cătălin Bordea: Ce își reproșează în căsnicia cu Livia. A fost complet sincer în privința greșelilor sale

Cătălin Bordea a făcut dezvăluiri emoționante în emisiunea lui Denise Rifai. Comediantul a vorbit deschis despre infidelitate, divorțul de Livia și cea mai mare rană sufletească din viața sa.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Iunie 2026, 18:45 | Actualizat Miercuri, 17 Iunie 2026, 18:49
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„Furnicuțele”, invitat Cătălin Bordea: Ce își reproșează Bordea în căsnicia cu Livia. A fost complet sincer în privința greșelilor pe care le-a făcut | Antena 1/AI
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Invitatul lui Denise Rifai din ediția difuzată în această seară a adus umorul și buna dispoziție pe platoul emisiunii. Cătălin Bordea a fost cel care a stat de vorbă cu jurnalista și cu cele două personaje-surpriză ale formatului, Scamă și Blană. Dialogul, testul mușuroiului și numeroasele momente amuzante au transformat emisiunea într-o ediție memorabilă. Cu toate acestea, discuția nu a ocolit nici subiectele sensibile din viața actorului și comediantului.

Ce își reproșează Bordea în căsnicia cu Livia

La un moment dat, Denise Rifai l-a întrebat direct:

„Cătălin Bordea, tu ai înșelat vreodată?”

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„Niciodată!”, a răspuns acesta fără ezitare.

Comediantul a explicat că fidelitatea a reprezentat întotdeauna un principiu important pentru el.

„Am iubit femeile cu care am fost. M-am gândit mereu că nu este frumos și nici eu nu mi-aș dori să mi se întâmple așa ceva. Infidelitatea ar trebui pedepsită prin lege. Este ceva foarte urât, îți distruge realitatea. Este o vătămare sufletească”, a declarat Bordea.

Cătălin a fost complet sincer în privința greșelilor pe care le-a făcut

Discuția a continuat cu o altă întrebare care stârnește frecvent controverse.

„Există prietenie între un bărbat și o femeie?”, a întrebat Denise Rifai.

„Există. Eu am câteva prietene apropiate”, a răspuns actorul.

În cadrul segmentului „Lucrare de Control”, cunoscut pentru întrebările sale personale și profunde, Cătălin Bordea și-a deschis sufletul în fața telespectatorilor.

Întrebat care este rana pe care și-ar dori să o vindece dacă ar avea această posibilitate, răspunsul său a fost unul sincer și emoționant.

„Infidelitatea. Asta a durut cel mai tare. Celelalte traume din viața mea s-au întâmplat când eram prea mic pentru a le conștientiza pe deplin. Infidelitatea m-a prins la o vârstă la care înțelegeam tot ce se întâmplă și nu mai aveam unde să fug. M-a lovit prea tare ca să nu spun că a fost cea mai mare dramă a vieții mele”, a mărturisit acesta.

Denise Rifai a adus în discuție trecutul familiei sale

„Știind parcursul mamei tale în relații, te-ai temut că ai putea repeta povestea ei?”, l-a întrebat Denise.

„Eu m-am temut să nu repet istoria tatălui meu, nu a mamei mele. Tatăl meu era cel care le-a părăsit pe toate într-un mod urât. Din punctul meu de vedere, el era personajul negativ și toată viața am încercat să nu ajung acel personaj. Mama și-a căutat iubirea toată viața”, a răspuns Bordea.

Un alt moment emoționant a venit atunci când Denise Rifai l-a întrebat dacă există o întrebare pe care nu a avut curajul să i-o adreseze fostei sale soții, Livia.

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„În timpul despărțirii i-am pus toate întrebările și toate au avut un răspuns. Astăzi cred că singura întrebare pe care i-aș mai pune-o ar fi dacă îi este mai bine acum. După tot ce s-a întâmplat, îmi doresc să îi fie mai bine. Asta ar însemna că totul a avut un rost. Dacă nu îi este mai bine, atunci înseamnă că totul a fost degeaba. Din punctul meu de vedere, tot ce mi s-a întâmplat după aceea nu a fost inutil și nici degeaba”, a spus Cătălin Bordea.

Declarațiile sale au oferit o imagine sinceră asupra suferinței prin care a trecut după divorț, dar și asupra modului în care a reușit să privească înainte și să găsească un sens experiențelor dificile din viața sa.

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