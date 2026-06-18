Moment emoționant în emisiunea „Fruicuțele”. Fiica lui Chef Samuel a intrat în direct, a vorbit despre relația specială cu tatăl său și a izbucnit în lacrimi: „Îmi este foarte dor de el”.

„Furnicuțele”, invitat Chef Samuel: Cum arată fiica sa, pe care a crescut-o singur. Apariție emoționantă în cadrul emisiunii | Antena 1

Invitatul ediției de astăzi a emisiunii „Fruicuțele” a fost nimeni altul decât Chef Samuel.

Unul dintre cele mai importante și emoționante momente ale serii a fost cel în care discuția a ajuns la relația specială pe care o are cu fiica sa, Margaux. Denise Rifai a amintit una dintre mărturisirile care au impresionat-o cel mai mult în povestea celebrului bucătar.

„Furnicuțele”, invitat Chef Samuel: Cum arată fiica sa, pe care a crescut-o singur

„Ai mai spus ceva ce m-a impresionat foarte tare. Probabil cea mai grea meserie a ta a fost să fii tată singur într-o țară străină. La vârsta de 8 ani ai adus-o pe micuța Margaux aici, acasă, în România, iar la 16 ani a ales să se mute înapoi în Franța. Relația voastră a devenit și mai frumoasă atunci când ea a devenit mamă la rândul ei”, a spus prezentatoarea.

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La scurt timp după acest moment, Margaux a intrat în direct în cadrul emisiunii, oferind unul dintre cele mai emoționante schimburi de replici ale serii. Vizibil emoționată, aceasta a vorbit despre relația pe care o are cu tatăl său și despre cât de mult îi lipsește.

Întrebată cum este Chef Samuel în rolul de tată, Margaux nu și-a putut ascunde emoțiile.

„Plâng pentru că este greu că nu îl văd atât de des. Îmi este foarte dor de el”, a mărturisit aceasta cu lacrimi în ochi.

Denise Rifai a adus apoi în discuție și rolul de bunic al celebrului bucătar.

„Am auzit că Chef este un bunic foarte afectuos”, a spus prezentatoarea.

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Apariție emoționantă în cadrul emisiunii

Răspunsul lui Chef Samuel a venit imediat și a emoționat atât publicul, cât și invitații din platou.

„Viața te schimbă, dar să fii bunic este wow, este următorul nivel. Mai frumos decât atât nu cred că există”, a declarat acesta.

La rândul său, Margaux i-a transmis un mesaj plin de iubire tatălui său.

„Eu îl iubesc foarte mult pe tata”, a spus ea.

Cei doi au demonstrat că au o relație extrem de apropiată, construită pe încredere, respect și afecțiune. De-a lungul anilor, Chef Samuel a făcut numeroase sacrificii pentru a-și crește fiica și a recunoscut că experiența nu a fost deloc una ușoară.

„Să crești un copil singur este complicat și cred că să crești o fată, ca bărbat, este puțin mai complicat”, a mărturisit acesta.

Pe parcursul intervenției, Margaux a fost copleșită de emoții și a început să plângă, iar momentul a impresionat profund telespectatorii. Dialogul dintre cei doi a demonstrat încă o dată legătura puternică dintre tată și fiică, una care a rezistat în timp și care s-a consolidat odată cu apariția nepoților în familie.