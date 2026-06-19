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„Furnicuțele”, invitat Constantin Enceanu. Ce mesaj are interpretul de muzică populară pentru colegii de breaslă care îl bârfesc

Constantin Enceanu a fost invitat în ediția de astăzi a emisiunii „Furnicuțele”, unde a vorbit despre carieră, familie și prietenia cu Petrică Mâțu Stoian. Artistul a oferit și un moment a cappella plin de emoție, dedicat regretatului său prieten.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 19 Iunie 2026, 19:37 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 19:45
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„Furnicuțele”, invitat Constantin Enceanu. Ce mesaj are interpretul de muzică populară pentru colegii de breaslă care îl bârfesc | Antena 1/AI
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Ediția de astăzi a emisiunii „Furnicuțele” l-a avut ca invitat pe îndrăgitul interpret de muzică populară Constantin Enceanu. Artistul a stat de vorbă cu Denise Rifai într-un interviu sincer și plin de emoție, în care a abordat atât momente importante din cariera sa, cât și aspecte din viața personală.

Ce mesaj are interpretul de muzică populară pentru colegii de breaslă care îl bârfesc

Pe lângă discuțiile deschise și atmosfera relaxată din platou, telespectatorii au avut parte de numeroase momente speciale. În cadrul rubricii „Testul Mușuroiului”, Constantin Enceanu a răspuns cu umor și sinceritate întrebărilor pregătite de realizatori, stârnind zâmbete atât în studio, cât și în rândul celor care au urmărit emisiunea.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale ediției a fost apelul video surpriză cu fiica artistului. Vizibil emoționat, Constantin Enceanu a vorbit despre relația specială pe care o are cu familia sa și despre importanța pe care aceasta o are în viața lui. Dialogul dintre cei doi a adus un plus de căldură emisiunii și a dezvăluit o latură mai puțin cunoscută a interpretului.

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La finalul ediției, Denise Rifai l-a invitat pe artist la tradiționala „lucrare de control”, segmentul în care invitații trebuie să răspundă unor întrebări directe și să facă dezvăluiri mai puțin cunoscute publicului.

În cadrul discuției, Constantin Enceanu a vorbit și despre relațiile de prietenie din lumea artistică, mărturisind că a avut norocul să lege de-a lungul anilor relații autentice cu oameni din breaslă.

„Sunt puțini prieteni în showbiz între care nu există ură, dușmănie sau certuri”, a declarat interpretul de muzică populară.

„Am simțit că pe unii îi roade invidia, dar nu m-a interesat niciodată. Eu nu am fost invidios pe nimeni”, a spus interpretul.

„Ce mesaj aveți pentru colegii dumneavoastră care aleg să vă poarte numele în tot felul de discuții?”, a întrebat Denise Rifai.

„Nu mă interesează. Am devenit imun la toate aceste discuții. Eu știu foarte bine cine sunt, ce sunt și cum sunt. În ciuda lucrurilor pe care le spun unii și alții, am încercat întotdeauna să mediez anumite conflicte. Nu sunt o persoană conflictuală”, a răspuns Constantin Enceanu.

Artistul și-a amintit apoi de una dintre cele mai importante prietenii din viața sa, cea cu regretatul Petrică Mâțu Stoian. Constantin Enceanu a vorbit cu emoție despre legătura strânsă pe care a avut-o cu acesta și despre perioada dificilă prin care a trecut după dispariția sa.

Pierderea lui Petrică Mâțu Stoian a reprezentat un moment dureros pentru întreaga lume a muzicii populare, iar pentru Constantin Enceanu a însemnat dispariția unui prieten apropiat, alături de care a împărțit numeroase amintiri și momente importante.

În semn de respect și prețuire, interpretul a oferit un moment a cappella încărcat de emoție, dedicat memoriei bunului său prieten. Interpretarea sa a impresionat atât publicul din platou, cât și telespectatorii, transformând finalul emisiunii într-unul dintre cele mai sensibile și memorabile momente ale ediției.

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