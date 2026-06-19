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„Furnicuțele”, invitat Constantin Enceanu. Ce spune despre fanele care îi fac avansuri. Prin ce a trecut în anii de carieră

Constantin Enceanu a vorbit la „Furnicuțele” despre fanele care îi fac avansuri, carieră și secretul unei căsnicii de 41 de ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 19 Iunie 2026, 17:48 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 17:50
„Furnicuțele”, invitat Constantin Enceanu. Ce spune artistul despre fanele care îi fac avansuri. Prin ce a trecut în anii de carieră | Antena 1/AI
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Invitatul ediției de astăzi a emisiunii „Furnicuțele” a fost nimeni altul decât Constantin Enceanu. Îndrăgitul interpret de muzică populară a stat la povești cu Denise Rifai și cele două furnicuțe, Scama și Blana, într-o ediție specială în care a făcut dezvăluiri despre viața personală și cariera sa de zeci de ani.

„Furnicuțele”, invitat Constantin Enceanu. Ce spune despre fanele care îi fac avansuri

Artistul a răspuns întrebărilor legate de succesul său, admiratoarele pe care le-a avut de-a lungul timpului, dar și despre relația cu soția sa. Constantin Enceanu a mărturisit că, deși este normal ca un artist să aibă fani, a preferat întotdeauna să păstreze limite clare și să își respecte familia.

Întrebat cum a gestionat situațiile în care fanele i-au făcut avansuri, interpretul a spus că a încercat să fie cât mai elegant posibil și să nu lase loc de interpretări.

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„Să știți că este normal să ai fane. Fiecare urât are frumosul lui. Am făcut tot posibilul ca acest moment să îl gestionez cât se poate de elegant. Câteodată cred că nu am fost elegant, dar a trebuit, pentru că dacă m-am dus undeva să-mi desfășor actul artistic, am făcut-o cu seriozitate. Nu m-a interesat chestia asta intimă, să fiu cu ochii după alte femei”, a spus Constantin Enceanu.

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Artistul a recunoscut că au existat și situații în care admiratoarele au fost foarte directe, însă astfel de momente nu i-au fost pe plac.

Prin ce a trecut în anii de carieră

„Eu pentru unele doamne sunt un trofeu și atunci am preferat să stau în banca mea. Nu suport când o femeie îmi face avansuri. Nu-mi place”, a declarat cântărețul.

Întrebat de Denise Rifai cum era abordat de admiratoare, Constantin Enceanu a povestit câteva dintre situațiile prin care a trecut de-a lungul carierei.

„Am avut situații când mi-au spus: «Nu pleci în seara asta de aici până nu ești al meu». Mă irită chestia asta. Sau să le vezi că se dau pe lângă tine, se apropie prea mult. Niciodată nu mi-a trecut prin gând când merg la un eveniment să cuceresc eu femei. Nu am fost genul de om”, a mai spus artistul.

Pe lângă poveștile din carieră, Constantin Enceanu a vorbit și despre viața de familie. Interpretul de muzică populară a dezvăluit că este un om conservator și că are o căsnicie de 41 de ani.

Artistul a mărturisit că secretul unei relații de lungă durată este înțelegerea și capacitatea de a face compromisuri.

„În viața de cuplu, unul trebuie să cedeze. Dacă ajungi să porți ranchiună unul celuilalt, nu faci nimic. Cel care a cedat tot timpul am fost eu. Mie nu-mi place cearta în familie și nu suport să stau lângă ea fără să vorbim. Îmi place să am o atmosferă liniștită și frumoasă în familie”, a declarat Constantin Enceanu.

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