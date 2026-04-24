„Furnicuțele”, invitat Cristian Popescu Piedone. Cum l-a poreclit fostul șef ANPC pe Ciprian Ciucu în emisiunea lui Denise Rifai

Denise Rifai a luat prin surprindere telespectatorii cu un invitat neașteptat în ediția de vineri, de pe 24 aprilie 2026, din „Furnicuțele". Cristian Popescu Piedone și-a făcut apariția în platoul show-ului, unde a vorbit despre porecla pe care i-a dat-o lui Ciprian Ciucu.

Ediția de vineri din „Furnicuțele”, de pe 24 aprilie 2026, l-a adus în fața publicului pe Cristian Popescu Piedone. Fostul șef ANPC a fost primit cu entuziasm de către Denise Rifai, Oase, Radu Ciucă și de către cele două mascote ale show-ului, Scamă și Blană.

Consilierul personal al primarului Daniel Băluță a pășit în fața gazdelor cu zâmbetul pe buze și cu chef de glume. Cristian Popescu Piedone a avut un schimb savuros de replici cu cele două furnicuțe din platou.

Pentru a trece la lucruri mai serioase, Denise Rifai i-a adresat o întrebare neașteptată fostului șef ANPC. Aceasta și-a dorit să afle dacă, în momentul de față, există pace la primărie. Răspunsul invitatului special nu a întârziat să apară.

„E o pace de fațadă, dar războiul din spatele ușilor continuă. Astăzi, eu și Băluță apărăm interesele bucureștenilor. Este o normalitate, iar eu sunt consilierul personal al primarului Băluță. (...) Să știți că într-un război nu există parte câștigătoare”, a ținut Cristian Popescu Piedone să evidențieze.

Cum l-a poreclit Cristian Popescu Piedone pe Ciprian Ciucu, primarul orașului București, în emisiunea lui Denise Rifai

Având în vedere subiectul politic, fostul șef ANPC a decis să-l aducă în discuție și pe actualul primar al Capitalei: „Noi încercăm să fim undeva pe val. Îmi place și cred că la următoarea mea discuție cu primarul Ciucu o să iau ochii domnului (n.r. despre privirea lui Scamă). Mai bine te uiți în tavan și cu gura deschisă decât să...”

Tot în timpul ediției de vineri din „Furnicuțele”, de pe 24 aprilie, Denise Rifai l-a luat prin surprindere pe Cristian Popescu Piedone cu o întrebare neașteptată.

„De ce îi spuneți domnului Ciucă Ciuciu?”, a zis producătoarea emisiunii de la Antena 1.

Fără pic de reținere, fostul șef ANPC a oferit un răspuns direct și sincer: „Ciucuraș! Este un ciucuraș pe care bunică-mea îl punea la chei. El s-a agățat ca un ciucuraș la cheia orașului București”.

Din platoul emisiunii au fost nelipsite și poantele furnicuțelor. Scamă și Blană i-au făcut o glumă lui Cristian Popescu Piedone, iar reacția lui a stârnit hohote de râs.

