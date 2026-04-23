„Furnicuțele”, invitat Andrei Ursu. Ce spune Denise Rifai despre nunta ei. În ce condiții a acceptat să-i fie nașă artistului

În episodul de pe 23 aprilie 2026 de Furnicuțele, Denise Rifai l-a avut ca invitat pe Andrei Ursu (Wrs). Artistul a vorbit despre logodna cu Vlad Condurache, iubitul său.

Andrei Ursu a avut parte de o surpriză din partea iubitului său, Vlad Condurache, care a venit la emisiunea Furnicuțele. Cei doi și-au spus povestea de dragoste, prilej cu care prezentatoarea Denise Rifai a descris cum va arăta nunta ei.

Andrei Ursu și Vlad sunt logodiți și au inele pe degete, iar Denise Rifai i-a întrebat pe când nunta. Artistul a precizat că pentru acest eveniment e nevoie să meargă în altă țară și mai au bani de strâns.

Artistul a întrebat-o pe Denise Rifai dacă vrea să le fie nașă, iar prezentatoarea a spus că acceptă dacă ajunge să se căsătorească înaintea lor. În acest context, prezentatoarea emisiunii Furnicuțele de la Antena 1 a precizat că ea nu își dorește o nuntă cu dar și nici cu tradiții precum furatul miresei.

Ce spune Denise Rifai despre nunta ei: „Cred că ar înnebuni mirele". În ce condiții a acceptat sa le fie nașă lui Andrei Ursu si iubitului său

„Din păcate, trebuie să mergem în Grecia sau în Italia pentru nuntă. Și chiar avem în plan pentru nuntă o vilă drăguță în Toscana sau ceva asemănător. Trebuie să strângem bani pentru asta și momentan ne ocupăm de casă. Noi am vrea cât suntem mai tineri și putem să dansăm până dimineață”, a spus Andrei Ursu.

„N-ar fi o idee rea (n.r. să le fie nașă). Dacă apuc să mă mărit înaintea voastră, da, vă cunun cu drag. La nunta mea nu va fi cu dar, însă la nunta lor susținem, cum vor ei. La nunta mea nu s-ar fura mireasa niciodată, cred că ar înnebuni mirele, deci sigur nu”, a spus Denise Rifai.

Andrei Ursu și Vlad Condurache și-au cumpărat inele după participarea lor la Asia Express și așa „s-au trezit logodiți”.

