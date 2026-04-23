„Furnicuțele”, invitat Andrei Ursu. Denise Rifai a dansat pe ritmurile unei piese 5GANG: „Este un motiv să te admir și mai tare”

Denise Rifai l-a surprins pe invitatul său de la emisiunea Furnicuțele cu felul în care a dansat pe ritmurile 5 Gang. Wrs a mărturisit că nu se aștepta ca prezentatoarea de care „se temea o țară întreagă” să simtă așa muzica.

Andrei Ursu (Wrs) a primit de la Furnicuțe provocarea de a recunoaște piese după primele acorduri. Prima melodie de la Testul mușuroiului a fost: „SOS” de la 5GANG. Invitatul a întâmpinat dificultăți în recunoașterea melodiei, însă prezentatoarea și-a dat seama de la început despre ce e vorba și s-a lăsat purtată de ritm.

Wrs a fost impresionat de felul în care Denise Rifai a simțit piesa și a dansat la pupitru. Artistul i-a mărturisit prezentatoarei că o admiră și mai mult pentru că are și această valență.

Denise Rifai, așa cum nu a mai fost văzută până acum: „O țară întreagă se temea de mine".

„Pe mine mă frapează pentru că eu aveam o… hai să nu zic frică...”, a spus Wrs.

„Ce părere aveai tu despre mine, că eu nu dansez, sau cum?”, a întrebat prezentatoarea emisiunii „Furnicuțele”.

„Păi îmi imaginam că dansezi, dar e ceva… O țară întreagă se temea înainte… Toți bărbații care aproape plângeau, nu mi-aș fi dorit să fiu în locul lor. Deci aici se arată toate valențele. Este un motiv să te admir și mai tare pentru că oamenii care dansează sunt foarte puternici”, a spus Wrs.

„Eu zic că e bine să se teamă în continuare! Deci o țară întreagă se temea de mine. Să se noteze. Să știi că la această emisiune, noi nu ți-am spus-o să nu te speriem, la final o să urmeze o lucrare de control, în care rămâi tu cu mine, ochi în ochi”, i-a spus Denise Rifai invitatului ei în ediția de Furnicuțele de pe 23 aprilie 2026.

Show-ul „Furnicuțele” se vede de luni până vineri, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Denise Rifai și ajutorul ei, Scamă și Blană, au pregătit o mulțime de surprize pentru telespectatori.

